Netflix wrzucił dziś prawdziwe arcydzieło kina. To seans obowiązkowy
Netflix wrzucił dziś jeden z najlepszych filmów w historii kina. To tytuł, który od lat pojawia się w rankingach arcydzieł, zdobył Oscara i Złotą Palmę, a mimo upływu czasu wciąż ogląda się go z niegasnącą fascynacją. Jeśli ktoś odkładał seans na później albo chce wrócić do tej historii po latach, teraz ma ku temu idealną okazję.
Od dziś na platformie Netflix dostępny jest kultowy film "Pulp Fiction" w reżyserii Quentin Tarantino. To jedna z tych premier, które nie potrzebują głośnej kampanii, bo sam tytuł wystarcza, by wzbudzić zainteresowanie. Końcówka roku sprzyja nadrabianiu klasyki, a ten film idealnie wpisuje się w wieczory, gdy chce się sięgnąć po kino intensywne, inteligentne i wciąż świeże w odbiorze.
"Pulp Fiction" opowiada kilka przeplatających się historii, które na pierwszy rzut oka wydają się niezależne, ale z czasem zaczynają tworzyć spójną całość. W centrum znajdują się dwaj gangsterzy, Jules i Vincent, wykonujący zlecenia dla swojego szefa, a także bokser, który podejmuje decyzję wbrew ustaleniom, oraz żona mafijnego bossa, której jedno wieczorne spotkanie wymyka się spod kontroli. Tarantino zrywa z chronologią, bawi się narracją i dialogiem.
Jednym z największych atutów filmu są aktorzy, którzy stworzyli wyraziste, zapadające w pamięć postacie. Na ekranie pojawiają się m.in. John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman oraz Bruce Willis. Każda z tych ról została napisana i zagrana w sposób, który nadał bohaterom niepowtarzalny charakter. Dialogi, pełne pozornie banalnych rozmów, zyskały status kultowych i do dziś są cytowane przez widzów na całym świecie.
Sukces artystyczny filmu szybko znalazł odzwierciedlenie w nagrodach. W 1994 roku "Pulp Fiction" zdobyło Złotą Palmę na festiwalu w Cannes, co już wtedy ugruntowało jego pozycję jako jednego z najważniejszych filmów dekady. Produkcja otrzymała Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny oraz była nominowana do tej nagrody w kilku kluczowych kategoriach. Do tego doszły Złote Globy i nagrody BAFTA, które potwierdziły, że mamy do czynienia z dziełem wykraczającym poza chwilową modę.
Choć od premiery minęły lata, film Tarantino nie stracił swojej siły. Wynika to z połączenia wyrazistej formy, błyskotliwego scenariusza i odwagi w opowiadaniu historii. "Pulp Fiction" nie moralizuje i nie prowadzi widza za rękę, zostawiając przestrzeń do własnych interpretacji. Dla jednych jest popisem stylu, dla innych opowieścią o przypadku, wyborach i konsekwencjach, a dla wielu po prostu świetnym, wciągającym kinem.
Obecność tego filmu w bibliotece Netflixa to dobra okazja, by spojrzeć na niego świeżym okiem albo odkryć go po raz pierwszy. To produkcja, która wciąż potrafi zaskoczyć tempem, humorem i konstrukcją, a jednocześnie przypomina, jak wygląda kino autorskie w najlepszym wydaniu. Niezależnie od tego, czy ktoś zna każdą scenę, czy dopiero planuje seans, "Pulp Fiction" pozostaje filmem, który angażuje od pierwszej do ostatniej minuty.