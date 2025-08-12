Netflix wkrótce usunie oscarowy film. Ostatnie dni, by obejrzeć to poruszające dzieło
Oscarowy film "Teoria wszystkiego" przedstawia niezwykłą historię Stephena Hawkinga, młodego naukowca, który musi zmierzyć się z poważną chorobą. Produkcja została doceniona prestiżowymi statuetkami, w tym Oscarem dla Eddiego Redmayne’a. Zostało zaledwie kilka dni, by obejrzeć dzieło na platformie giganta streamingowego.
Oscarowy film "Teoria wszystkiego" opowiada o genialnym fizyku Stephenie Hawkingu. Brytyjski melodramat biograficzny w reżyserii Jamesa Marsha powstał na podstawie książki napisanej przez Jane Hawking. Miał swoją premierę w 2014 roku, a w jego obsadzie znaleźli się m.in. Eddie Redmayne, Felicity Jones, Maxine Peake, Charlie Cox, Harry Lloyd i Emily Watson.
Fabuła przedstawia nam 21-letniego Stephena obdarzonego wyjątkowym talentem do nauk ścisłych, który podczas studiów zaczyna zauważać u siebie niepokojące objawy zdrowotne. Po diagnozie wspólnie z pomocą żony Jane stara się w dalszym ciągu uczyć i pracować. Nie wie jeszcze, jak wielkie rzeczy uda mu się osiągnąć.
Na 87. ceremonii wręczenia Oscarów Eddie Redmayne został nagrodzony statuetkę w kategorii aktor pierwszoplanowy. Film zgarnął również dwa Złote Globy oraz trzy nagrody BAFTA.
Film "Teoria wszystkiego" jest dostępny na Netfliksie tylko do 15 sierpnia. Później zostanie usunięty z biblioteki giganta streamingowego.
Czytaj więcej: Oscarowe arcydzieło już dostępne na Netfliksie. Nie oderwiesz wzroku od ekranu