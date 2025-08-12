"Teoria wszystkiego": arcydzieło współczesnego kina

Oscarowy film "Teoria wszystkiego" opowiada o genialnym fizyku Stephenie Hawkingu. Brytyjski melodramat biograficzny w reżyserii Jamesa Marsha powstał na podstawie książki napisanej przez Jane Hawking. Miał swoją premierę w 2014 roku, a w jego obsadzie znaleźli się m.in. Eddie Redmayne, Felicity Jones, Maxine Peake, Charlie Cox, Harry Lloyd i Emily Watson.

Fabuła przedstawia nam 21-letniego Stephena obdarzonego wyjątkowym talentem do nauk ścisłych, który podczas studiów zaczyna zauważać u siebie niepokojące objawy zdrowotne. Po diagnozie wspólnie z pomocą żony Jane stara się w dalszym ciągu uczyć i pracować. Nie wie jeszcze, jak wielkie rzeczy uda mu się osiągnąć.

Na 87. ceremonii wręczenia Oscarów Eddie Redmayne został nagrodzony statuetkę w kategorii aktor pierwszoplanowy. Film zgarnął również dwa Złote Globy oraz trzy nagrody BAFTA.

"Teoria wszystkiego": oscarowy film zniknie z Netfliksa

Film "Teoria wszystkiego" jest dostępny na Netfliksie tylko do 15 sierpnia. Później zostanie usunięty z biblioteki giganta streamingowego.