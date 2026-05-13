Netflix usuwa z biblioteki kultowy film. Zostały godziny, by obejrzeć

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Legendarny hit "Król rozrywki", inspirowany życiem P.T. Barnuma, znika z Netfliksa. Film, który zdobył uznanie widzów dzięki wybitnej obsadzie i wspaniałej muzyce, można obejrzeć na platformie jeszcze tylko przez kilka godzin.

Michelle Williams jako postać z filmu "Król rozrywki" na tle rozgałęzionych, bezlistnych drzew.
Michelle Williams w filmie "Król rozrywki"TWENTIETH CENTURY FOX / COLLECTION CHRISTOPHEL VIA AFPAFP

Netflix usuwa ze swojej biblioteki wielki kinowy hit. Zostało tylko kilka godzin, by obejrzeć film "Król rozrywki" ("The Greatest Showman") w reżyserii Michaela Graceya.

Zobacz również:

"Avatar: Ogień i popiół"
VOD

Mnóstwo osób czekało na ten moment. Oscarowy film niebawem w Disney+

Paulina Gandor
Paulina Gandor

"Król rozrywki": o czym jest?

"Król rozrywki" inspirowany jest życiem Phineasa Taylora Barnuma - słynnego showmana i twórcy wyjątkowego cyrku. Reżyserem był Michael Gracey, a główną rolę zagrał Hugh Jackman. Film stał się ogromnym sukcesem muzycznym i kulturowym mimo mieszanych recenzji krytyków.

W filmie skupiamy się na jego poszukiwaniach artystów, drodze do sławy i motywach, które prowadziły go przez życie. W główną rolę w produkcji wcielił się Hugh Jackman. Na ekranie partnerowały mu znane nazwiska Hollywood, m.in. Zendaya, Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson czy Keala Settle.

Mimo że fabuła została określona przez niektórych krytyków jako płytka i schematyczna, film zdobył uznanie wśród publiczność. Historia zrealizowana z rozmachem w połączeniu ze świetną obsadą i porywającą ścieżką dźwiękową spodobała się wielu widzom. Niektórzy do dziś słuchają piosenek stworzonych specjalnie do tego filmu. Na 75. ceremonii wręczenia Złotych Globów utwór muzyczny "This is me" został nagrodzony w kategorii najlepsza piosenka i był nominowany na 90. ceremonii wręczenia Oscarów.

"Król rozrywki" znika z Netfliksa. Do kiedy oglądać?

Film "Król rozrywki" będzie dostępny na Netfliksie tylko do 14 maja. Tymczasem można go oglądać na platformie Disney+.

Karolina Rzepa o filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"Justyna MiśINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze