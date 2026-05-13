Netflix usuwa ze swojej biblioteki wielki kinowy hit. Zostało tylko kilka godzin, by obejrzeć film "Król rozrywki" ("The Greatest Showman") w reżyserii Michaela Graceya.

"Król rozrywki": o czym jest?

"Król rozrywki" inspirowany jest życiem Phineasa Taylora Barnuma - słynnego showmana i twórcy wyjątkowego cyrku. Reżyserem był Michael Gracey, a główną rolę zagrał Hugh Jackman. Film stał się ogromnym sukcesem muzycznym i kulturowym mimo mieszanych recenzji krytyków.

W filmie skupiamy się na jego poszukiwaniach artystów, drodze do sławy i motywach, które prowadziły go przez życie. W główną rolę w produkcji wcielił się Hugh Jackman. Na ekranie partnerowały mu znane nazwiska Hollywood, m.in. Zendaya, Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson czy Keala Settle.

Mimo że fabuła została określona przez niektórych krytyków jako płytka i schematyczna, film zdobył uznanie wśród publiczność. Historia zrealizowana z rozmachem w połączeniu ze świetną obsadą i porywającą ścieżką dźwiękową spodobała się wielu widzom. Niektórzy do dziś słuchają piosenek stworzonych specjalnie do tego filmu. Na 75. ceremonii wręczenia Złotych Globów utwór muzyczny "This is me" został nagrodzony w kategorii najlepsza piosenka i był nominowany na 90. ceremonii wręczenia Oscarów.

"Król rozrywki" znika z Netfliksa. Do kiedy oglądać?

Film "Król rozrywki" będzie dostępny na Netfliksie tylko do 14 maja. Tymczasem można go oglądać na platformie Disney+.