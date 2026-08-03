Netflix usuwa oscarową perełkę. Zostało już tylko kilka dni

"Grand Budapest Hotel" znika z Netfliksa

Biblioteka Netfliksa regularnie się zmienia. Jedne tytuły trafiają do serwisu, inne po pewnym czasie z niego znikają. Tym razem platformę opuści film, który od lat uchodzi za jedną z najważniejszych produkcji w dorobku Wesa Andersona.

"Grand Budapest Hotel" będzie dostępny na Netfliksie tylko do 11 sierpnia. Jeśli więc ten tytuł od dawna czekał na liście "do obejrzenia", lepiej nie odkładać seansu na później.

Film miał premierę w 2014 roku i szybko zdobył uznanie widzów oraz krytyków. Zachwycał nie tylko historią, ale też wyjątkowym stylem, którego trudno nie skojarzyć z kinem Andersona.

"Grand Budapest Hotel" Capital Pictures East News

O czym jest "Grand Budapest Hotel"?

Akcja filmu rozgrywa się w fikcyjnym europejskim państwie. Głównym bohaterem jest Gustave H., elegancki i charyzmatyczny konsjerż słynnego hotelu Grand Budapest.

Kiedy jedna z jego zamożnych klientek umiera, Gustave zostaje spadkobiercą cennego obrazu. To uruchamia serię wydarzeń, które zmieniają spokojne hotelowe życie w pełną zwrotów akcji przygodę.

U boku Gustave'a pojawia się młody lobby boy Zero Mustafa. Razem próbują odnaleźć się w sytuacji, która szybko wymyka się spod kontroli. Jest tu komedia, kryminał, przygoda i opowieść o lojalności, czyli wszystko to, co w kinie Andersona działa najlepiej.

Gwiazdorska obsada i styl, którego nie da się pomylić

W "Grand Budapest Hotel" wystąpili m.in. Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Adrien Brody, Willem Dafoe i Jeff Goldblum. Sama obsada wystarczyłaby, by zwrócić uwagę widzów, ale film zapisał się w pamięci również dzięki dopracowanej stronie wizualnej.

Wes Anderson słynie z symetrycznych kadrów, mocnych kolorów i świata, który wygląda jak misternie zbudowana teatralna scenografia. W tym filmie ten styl widać szczególnie wyraźnie.

Film zdobył cztery Oscary

"Grand Budapest Hotel" został doceniony także przez Amerykańską Akademię Filmową. Produkcja zdobyła cztery Oscary: za charakteryzację i fryzury, muzykę oryginalną, scenografię oraz kostiumy.

Film był również nominowany w kategorii najlepszy film, choć tam ostatecznie zwyciężył "Birdman". Poza Oscarami tytuł zdobył także Złoty Glob i pięć nagród BAFTA.

To jeden z tych filmów, które warto zobaczyć nie tylko dla samej fabuły. Liczy się tu cały klimat: hotel, bohaterowie, dialogi, tempo i obraz dawnej Europy pokazanej w bardzo charakterystyczny, lekko baśniowy sposób.

Do kiedy oglądać film na Netfliksie?

"Grand Budapest Hotel" można oglądać na Netfliksie tylko do 11 sierpnia. Po tej dacie film zniknie z biblioteki platformy.

Dla osób, które lubią kino z wyrazistym stylem, dobrym humorem i gwiazdorską obsadą, to jedna z tych pozycji, które naprawdę warto nadrobić przed usunięciem z serwisu.



