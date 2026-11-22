"Mickey 17": film sci-fi z Robertem Pattinsonem

"Mickey 17" jest najnowszym dziełem Bonga Joon-ho, laureata czterech Oscarów za "Parasite". Film debiutował podczas 75. Międzynarodowego Festiwalu w Berlinie.

Scenariusz został oparty na książce Edwarda Ashtona "Mickey 7". Tytułowy bohater (Robert Pattinson) jest tak zwanym Zbędnym - pracownikiem jednorazowego użytku w załodze ekspedycji mającej na celu skolonizowanie lodowego świata znanego jako Niflheim. Za każdym razem, gdy jakieś zadanie jest zbyt niebezpieczne, członkowie załogi zwracają się do Mickeya, by się nim zajął. Gdy kolejne wcielenie Mickeya ginie, jego nowe ciało regenerowane jest z większością wspomnień poprzednika. Problemy zaczynają się, gdy którego dnia bohater wpada na drugiego "siebie".

Pattinsonowi partnerują na ekranie Steven Yeun, Toni Collette, Mark Ruffalo i Naomi Ackie.

"Mickey 17" znika z polskiego Netfliksa. Zostały ostatnie godziny

Na nadrobienie filmu nie zostało już zbyt dużo czasu. "Mickey 17" można oglądać w serwisie Netflix jeszcze tylko dziś, 22 listopada.

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