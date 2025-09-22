"Jeździec bez głowy" (1999) w reżyserii Tima Burtona to próba przełożenia na ekran fascynującej książki Washingtona Irvinga "The Legend of Sleepy Hollow". Choć nie było to pierwsze i jedyne podejście do adaptacji (w 1949 roku powstał animowany film Disneya, w 2010 roku stacja Fox realizowała serial o bezgłowym jeźdźcu), dzieło z udziałem Johnny'ego Deppa do dziś uchodzi za najpopularniejsze. Film zarobił ponad 200 milionów dolarów na całym świecie.

"Jeździec bez głowy": o czym opowiada film Tima Burtona?

Akcja filmu Tima Burtona rozgrywa się w 1799 roku. Bohaterem jest Ichaboda Crane (w tej roli Johnny Depp), ekscentryczny nowojorski konstabl, który zostaje wysłany przez swoich zwierzchników do małego miasteczka Sleepy Hollow, w celu zbadania serii zabójstw popełnionych, jak krążą pogłoski, przez bezgłowego jeźdźce.

Reklama

Poza Johnnym Deppem w produkcji zobaczymy również takie gwiazdy, jak: Christina Ricci, Miranda Richardson, Michael Gambon, Casper Van Dien, Brom Van Brunt czy Jeffrey Jones.

"Wszyscy aktorzy grają bardzo ekspresyjnie. Ma się wrażenie, że są z niemego filmu. Nadają realizmu rzeczom zupełnie absurdalnym i wszyscy robią to wspaniale. Wszyscy mają tu jakąś tajemnicę albo problem" - komentował Burton.

"Miałem szczęście spotkać na swojej drodze takich ludzi jak Vincent Price, czy Christopher Lee. To właśnie oni zainspirowali mnie do tego filmu i naprawdę praca z nimi jest fascynująca. Christopher jest hipnotykiem. Wystarczy, że tylko na ciebie spojrzy i już jesteś zahipnotyzowany'' - dodał Burton.

Zdjęcie Johnny Depp w filmie "Jeździec bez głowy" (1999) / materiały prasowe

Produkcja w 2000 roku została uhonorowana Oscarem za najlepszą scenografię (Peter Young, Rick Heinrichs). Otrzymała także dwie nagrody BAFTA i pięć Satelit.

"Jeździec bez głowy" znika ze streamingu! Gdzie i do kiedy można zobaczyć film?

Jeśli nie mieliście dotychczas okazji, by zobaczyć ten film, musicie się spieszyć! "Jeździec bez głowy" zniknie z Netfliksa już 30 września.

Zobacz też:

Znamy najgorszy polski film minionego roku. Wielka niespodzianka

