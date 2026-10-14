"Frankenstein"

Na pierwszym miejscu trudno nie postawić "Frankensteina" Guillermo del Toro. Reżyser sięgnął po powieść Mary Shelley, ale zrobił z niej przede wszystkim wystawną, mroczną opowieść o ambicji, samotności i konsekwencjach przekraczania granic.

Oscar Isaac wciela się w Victora Frankensteina, a Jacob Elordi w stworzoną przez niego istotę. W obsadzie znaleźli się również Mia Goth, Christoph Waltz i Charles Dance. To bardziej gotyckie kino z rozmachem niż typowy horror nastawiony wyłącznie na straszenie.

"Frankenstein" Netflix

"Rytuał"

Czwórka dawnych przyjaciół wyrusza na pieszą wyprawę po Szwecji. Z czasem zwykła wędrówka zaczyna zmieniać się w coraz bardziej niepokojące doświadczenie.

"Rytuał" świetnie pasuje do jesiennego seansu właśnie dzięki scenerii. Mgła, chłód, rozległe lasy i poczucie odcięcia od świata robią tu większą robotę niż najbardziej wymyślne efekty specjalne. Film powstał na podstawie powieści Adama Nevilla.

"Co widać i słychać"

Amanda Seyfried gra kobietę, która wraz z mężem przeprowadza się z Manhattanu do spokojniejszego miasteczka. Szybko okazuje się jednak, że nowy dom skrywa znacznie więcej, niż początkowo mogło się wydawać.

To propozycja dla widzów, którzy wolą powolne budowanie napięcia, tajemnice i atmosferę starego domu zamiast ciągłego straszenia. Dodatkowym atutem jest klimat lat 80. i obsada, w której pojawiają się także James Norton oraz Natalia Dyer.

"Rany"

Pomysł jest banalnie prosty. Barman z Nowego Orleanu znajduje telefon. Z czasem zaczynają pojawiać się na nim wiadomości, które coraz mocniej wpływają na jego codzienność.

W głównych rolach występują Armie Hammer, Dakota Johnson i Zazie Beetz. "Rany" nie są typowym filmem o nawiedzonym domu. To bardziej dziwna, lepka i nieprzyjemna atmosfera, która stopniowo wciąga bohatera, a razem z nim widza.

"Rany" Image Capital Pictures Agencja FORUM

"Zjawiska"

Hiszpański horror "Zjawiska" opowiada o trzech kobietach zajmujących się badaniem niewytłumaczalnych zdarzeń. Film inspirowano historią prawdziwej grupy Hepta.

Największą zaletą jest tutaj właśnie nietypowy zestaw bohaterek. Zamiast kolejnej grupy nastolatków dostajemy doświadczone kobiety, które do niezwykłych zdarzeń podchodzą jak do kolejnej sprawy wymagającej rozwiązania.

"Nikt nie ujdzie z życiem"

Główna bohaterka trafia do starego pensjonatu w Cleveland. Początkowo miejsce wydaje się po prostu zaniedbane, ale wkrótce zaczynają pojawiać się coraz dziwniejsze wizje i sygnały, że budynek ma własną tajemnicę.

Film łączy motyw nawiedzonego domu z klaustrofobicznym klimatem. Jeśli jesienią najbardziej działają na was stare korytarze, zamknięte pokoje i poczucie, że zdecydowanie nie powinno się zaglądać za kolejne drzwi, to dobry kierunek.

"Klasyczny horror"

Sam tytuł nie jest przypadkowy. Grupa nieznajomych podróżujących przez południe Włoch trafia w sam środek sytuacji wyglądającej jak zestaw najbardziej znajomych motywów z horrorów.

Twórcy świadomie grają konwencją i oczekiwaniami widza. Las, odcięcie od świata i poczucie, że coś w całej historii się nie zgadza, sprawiają, że to dobry wybór dla osób, które obejrzały już dziesiątki horrorów i chcą filmu świadomego własnego gatunku.



