Netflix prezentuje nowy thriller. Już zapowiedź przyprawia o ciarki

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Netflix zapowiada nowy film w reżyserii laureata Oscara Bena Afflecka. "Zwierzęta" z gwiazdorską obsadą zadebiutują w październiku tego roku.

Kobieta w szarym swetrze siedzi na fotelu, mężczyzna w koszuli z krawatem stoi za nią, w bibliotece.
"Zwierzęta"Warrick Page/NetflixNetflix

Ben Affleck nie tylko wyreżyserował nowy film "Zwierzęta", ale także objął stanowisko producenta oraz zagrał główną rolę. Jak zapowiada Netflix, thriller zabierze widzów do mrocznego świata politycznych intryg, rodzinnych konfliktów i desperackiej walki o przetrwanie.

Zobacz również:

"Szympans"
VOD

Miał dobre recenzje, ale nie podbił kin. Teraz można go oglądać w domu

Justyna Miś
Justyna Miś

"Zwierzęta": o czym będzie nowy film Netfliksa?

Po porwaniu syna, kandydat na burmistrza Los Angeles i jego żona zostają wciągnięci w sieć kłamstw i manipulacji. Próbując w pośpiechu zebrać pieniądze na okup, muszą podejmować decyzje, które mogą rozbić ich dotychczasowy świat.

U boku Bena Afflecka wystąpią tacy aktorzy jak: Gillian Anderson, Kerry Washington i Steven Yeun, Adriana Paz, Christopher Woodley i inni.

Kobieta w jasnym garniturze i mężczyzna w ciemnym garniturze stoją razem w korytarzu, patrząc przed siebie z poważnym wyrazem twarzy.
"Zwierzęta"Warrick Page/NetflixNetflix

"Zwierzęta": kiedy premiera?

Premiera "Zwierząt" zapowiedziana jest na 9 października 2026 roku na Netfliksie. Do sieci właśnie trafił pierwszy zwiastun oraz kadry z filmu.


Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze