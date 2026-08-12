Ben Affleck nie tylko wyreżyserował nowy film "Zwierzęta", ale także objął stanowisko producenta oraz zagrał główną rolę. Jak zapowiada Netflix, thriller zabierze widzów do mrocznego świata politycznych intryg, rodzinnych konfliktów i desperackiej walki o przetrwanie.

"Zwierzęta": o czym będzie nowy film Netfliksa?

Po porwaniu syna, kandydat na burmistrza Los Angeles i jego żona zostają wciągnięci w sieć kłamstw i manipulacji. Próbując w pośpiechu zebrać pieniądze na okup, muszą podejmować decyzje, które mogą rozbić ich dotychczasowy świat.

U boku Bena Afflecka wystąpią tacy aktorzy jak: Gillian Anderson, Kerry Washington i Steven Yeun, Adriana Paz, Christopher Woodley i inni.

"Zwierzęta" Warrick Page/Netflix Netflix

"Zwierzęta": kiedy premiera?

Premiera "Zwierząt" zapowiedziana jest na 9 października 2026 roku na Netfliksie. Do sieci właśnie trafił pierwszy zwiastun oraz kadry z filmu.



