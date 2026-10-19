"Unabomber": film inspirowany prawdziwą historią

"Unabomber" inspirowany jest prawdziwą historią. Ted Kaczynski (Jacob Tremblay), student Harvardu, poddawany kontrowersyjnym eksperymentom psychologicznym przez profesora Henry'ego Murraya (Russell Crowe), przeobraża się w śmiertelnie niebezpiecznego Unabombera. Poznajemy jego trudną przeszłość, a także obserwujemy sprawę prowadzoną przez agentkę FBI Joanne Miller (Shailene Woodley).

Film w reżyserii Janusa Metza klimatem przypomina rasowe thrillery Davida Finchera. Przyciemnione pomieszczenia, gęsta, niemal namacalna atmosfera i powolne tempo akcji. Niestety, to skojarzenie dość szybko zostaje brutalnie zweryfikowane. "Unabomber" od samego początku cierpi na brak wyraźnej stawki. Wiadomo, kto stoi za tajemniczymi przesyłkami z bombami, a film próbuje jednocześnie poprowadzić wciągające śledztwo i przybliżyć przeszłość Kaczynskiego. Ten drugi wątek wypada znacznie ciekawiej, ale ostatecznie również pozostawia niedosyt. Zabrakło próby pogłębionej analizy psychologicznej czy przestrzeni na refleksję.

Russell Crowe w filmie "Unabomber" Philippe Bosse/Netflix materiały prasowe

"Unabomber" wypada w porządku jako ciekawostka. O wiele gorzej radzi sobie jako thriller. Życiorys Kaczynskiego - od genialnego studenta Harvardu o niebywale wysokim IQ po niebezpiecznego terrorystę - wydaje się materiałem na pełnoprawny serial. W takiej formie twórcy mieliby więcej czasu, by przyjrzeć się zarówno jego przeszłości, jak i konsekwencjom jego działań. Filmowa wersja tej historii próbuje zmieścić zbyt wiele w ograniczonym czasie, przez co żaden z wątków nie wybrzmiewa wystarczająco.

"Mniej obcy": biografia zespołu Lady Pank

"Mniej obcy" wraca do początków zespołu Lady Pank, skupiając się przede wszystkim na historii Jana Borysewicza (Mikołaj Bukrewicz). To opowieść o drodze od zera do bohatera - od trudnego dzieciństwa i buntowniczych lat nastoletnich po sukces i pozycję lidera jednego z najpopularniejszych zespołów w Polsce.

Kadr z filmu "Mniej obcy" Zuzanna Woińska materiały prasowe

Dzięki odtwórcom głównych ról, Mikołajowi Bukrewiczowi i Patrykowi Pietrzakowi (Andrzej Mogielnicki), "Mniej obcego" ogląda się naprawdę dobrze. Aktorzy wnoszą do filmu mnóstwo energii, a Pietrzak szczególnie wyróżnia się wyczuciem komediowym. To właśnie obsada w dużej mierze ratuje tę produkcję przed kompletną klapą. Warto też zwrócić uwagę na Marcela Barrę w roli Janusza Panasewicza. Aktor ma w sobie hipnotyzującą charyzmę, a jego uderzające podobieństwo do wokalisty sprawia, że chciałoby się oglądać go na ekranie znacznie dłużej.

Niestety, nie sposób przymknąć oko na niedociągnięcia, takie jak generyczny scenariusz, niedopracowany montaż i fatalne peruki. "Mniej obcy" zostawił mnie ze sporym dylematem, jeśli chodzi o końcową ocenę. Mimo wszystkich zastrzeżeń, spośród trzech omawianych filmów to właśnie polską produkcję poleciłabym na początek.

"Zwierzęta": wpadka Bena Afflecka

Najnowszy i, w moim odczuciu, najgorszy film z całej stawki. "Zwierzęta" to bolesna wpadka Bena Afflecka. Główny bohater, kandydat na burmistrza, zostaje wciągnięty w sieć kłamstw i manipulacji, a jego syn pada ofiarą porwania. Próbując w pośpiechu zebrać pieniądze na okup, mężczyzna wraz z żoną podejmuje skrajnie ryzykowne decyzje, które rujnują ich dotychczasowe życie.

"Zwierzęta" Warrick Page/Netflix Netflix

Ben Affleck nie tylko wyreżyserował "Zwierzęta", ale również wyprodukował film i zagrał w nim główną rolę. Na ekranie partneruje mu gwiazdorska obsada, w której znaleźli się Gillian Anderson, Kerry Washington, Steven Yeun, Adriana Paz i Christopher Woodley.

Podczas seansu "Zwierząt" wyczerpała się moja cierpliwość do kolejnych nowości Netfliksa. Zwykle podchodzę do nich z przymrużeniem oka. Do tej pory oglądałam kolejne filmy podsunięte przez algorytm nawet dla zwykłego odmóżdżenia, bez wielkich oczekiwań. Produkcja Afflecka nie sprawdza się nawet jako niewymagający szum w tle.

Film próbuje jednocześnie stawiać pytania o cenę, jaką jesteśmy gotowi zapłacić za życie własnego dziecka, wciągać jako thriller i komentować współczesną Amerykę - jej politykę oraz społeczne podziały. Żaden z tych elementów nie wybrzmiewa. W pewnym momencie miałam wrażenie, jakbym oglądała przeciętny sensacyjniak sprzed 20 lat. Przy takiej obsadzie i punkcie wyjścia można było oczekiwać znacznie więcej.