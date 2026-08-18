Netflix dodał nowość z córką gwiazdora w roli głównej. Krytycy się rozpływają

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Córka Adama Sandlera coraz śmielej podąża śladami ojca. Sunny Sandler zagrała główną rolę w nowym filmie Netfliksa "Nie życzcie mi powodzenia". Pozornie prosta historia szybko nabiera znacznie bardziej emocjonalnego tonu.

Dwie młode kobiety siedzą obok siebie na widowni, uśmiechnięte, rozmawiają podczas seansu lub wydarzenia.
"Nie życzcie mi powodzenia"© 2026 Netflix, Inc.Netflix

Od kilku dni na Netfliksie można oglądać nową produkcję oryginalną. "Nie życzcie mi powodzenia" to słodko-gorzka opowieść o dorastaniu, rodzinnych relacjach i mierzeniu się z chorobą bliskiej osoby. W głównej roli występuje Sunny Sandler, córka Adama Sandlera. O czym dokładnie jest film i jak został przyjęty przez publiczność?

Zobacz również:

"Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi"
VOD

Sukces w kinach i na streamingu. Polacy nie mogą się oderwać

Justyna Miś
Justyna Miś

"Nie życzcie mi powodzenia": nowość Netfliksa podbija serca publiczności

Główną bohaterką filmu jest Sophie Birenbaum (Sunny Sandler), licealistka, która marzy o występowaniu na scenie. Jej marzenie zaczyna się spełniać, gdy otrzymuje główną rolę w szkolnym musicalu "Waitress". Dziewczyna jest zachwycona, tym bardziej że ma wystąpić u boku chłopaka, który od dawna jej się podoba.

Radość z wymarzonej roli szybko zostaje jednak przyćmiona przez sytuację w domu. Matka Sophie, Elizabeth (Melanie Lynskey), dowiaduje się, że jej choroba nowotworowa powróciła. Nastolatka musi więc przygotowywać się do najważniejszego występu w swoim życiu, a jednocześnie mierzyć się z lękiem o zdrowie mamy i zmianami, które zachodzą w jej rodzinie.

"Nie życzcie mi powodzenia" to opowieść o dorastaniu, pierwszych uczuciach i rodzinnych relacjach, ale przede wszystkim o próbie odnalezienia radości w codzienności, gdy życie stawia przed bohaterką wyjątkowo trudne wyzwania.

W roli głównej występuje Sunny Sandler, córka Adama i Jackie Sandlerów. W postać jej filmowej matki wciela się Melanie Lynskey. Na ekranie pojawiają się także m.in. Max Greenfield, Stephanie Beatriz, Jack Champion i Steve Buscemi. Za kamerą stanęła Julia Hart, reżyserka i scenarzystka znana m.in. z filmu "Gwiazdka". Wśród producentów znaleźli się natomiast Adam Sandler, Jackie Sandler, Jordan Horowitz, Brian Kavanaugh-Jones i Fred Berger.

Dwie kobiety uśmiechają się do siebie, siedząc przy ladzie w przestronnym centrum handlowym z przeszklonym dachem.
"Nie życzcie mi powodzenia"Courtesy of NetflixNetflix

"Nie życzcie mi powodzenia" zachwyciło krytyków

Nowość Netfliksa spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. W serwisie Rotten Tomatoes film otrzymał aż 94 proc. pozytywnych ocen od krytyków oraz 84 proc. od widzów.

"Film zachowuje autentyczność, mimo dobrze znanego schematu historii o nastolatkach mierzących się z tragedią, dzięki czemu ogląda się go z wyjątkową czułością" - pisze Jennifer Green z Common Sense Media.

"'Nie życzcie mi powodzenia' okazuje się przemyślaną i skłaniającą do refleksji opowieścią o czerpaniu radości z tego, co daje nam życie, oraz o sile miłości łączącej matki i córki" - twierdzi Chris Gallardo z Tell-Tale TV.

Na podobne zalety produkcji zwraca uwagę Jonathon Wilson z Ready Steady Cut. "To połączenie historii o dorastaniu z poważniejszym dramatem rodzinnym. Film w pewnym sensie osiąga trudny kompromis - potrafi być jednocześnie zabawny i rozdzierająco smutny, a przy tym nie sprawia wrażenia, jakby próbował manipulować emocjami widza" - ocenia krytyk.

"Nie życzcie mi powodzenia" przypadło do gustu również polskim widzom. Produkcja znajduje się obecnie na trzecim miejscu rankingu TOP 10 najpopularniejszych filmów Netfliksa w Polsce.

Edward Miszczak zdradza, jakie niespodzianki pokaże Polsat. "Przekaz dnia: jesień pełna hitów"INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze