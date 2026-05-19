Na Netfliksie pojawił się kultowy film z 2005 roku. "Siostry" z Cameron Diaz i Toni Collette w rolach głównych przetrwały próbę czasu i dziś wciąż zachwycają. Tytuł ten idealnie sprawdzi się na wieczorny seans.

"Siostry": historia relacji dwóch różnych od siebie sióstr

Film "Siostry" z 2005 roku to wzruszający komediodramat opowiadający o relacji dwóch zupełnie różnych sióstr, które nie potrafią znaleźć wspólnej nici porozumienia. Maggie jest spontaniczna, piękna i żyje chwilą, natomiast Rose to ambitna i poukładana prawniczka, która całe życie próbuje mieć wszystko pod kontrolą. Konflikty między nimi narastają, gdy Maggie po kolejnych życiowych problemach wprowadza się do Rose.

W głównych rolach wystąpiły Cameron Diaz jako Maggie oraz Toni Collette jako Rose. Ważną postacią jest również babcia Ella, grana przez Shirley MacLaine, która pomaga siostrom odnaleźć spokój i pogodzić się z przeszłością.

Dla Cameron Diaz była to jedna z bardziej dramatycznych ról w karierze, wcześniej kojarzono ją głównie z lekkimi komediami romantycznymi. Toni Collette została szczególnie doceniona za autentyczne pokazanie niepewności i samotności swojej bohaterki.

Film w reżyserii Curtisa Hansona dziś uchodzi za kultowy. Wiele osób utożsamia się z historią sióstr, ich konfliktami i próbą odnalezienia bliskości mimo różnic charakterów. Widzowie chętnie wracają do "Sióstr", by ponownie poczuć tę melancholijną, lecz otulającą atmosferę typową dla komediodramatów z tamtych lat.