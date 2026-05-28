Ponadczasowy klasyk właśnie trafił do biblioteki Netfliksa. Kolejne pokolenie widzów może poznać jeden z najważniejszych filmów w historii kina z Marlonem Brando w roli głównej.

"Na nabrzeżach": jeden z najlepszych filmów wszech czasów

"Na nabrzeżach" (1954) w reżyserii Elii Kazana opowiada historię Terry'ego Malloya, byłego boksera pracującego na dokach portowych, który stopniowo buntuje się przeciwko korupcji, przemocy i wpływom mafii kontrolującej związki zawodowe. Rozdarty między lojalnością wobec swoich przełożonych a własnym sumieniem, staje przed trudnym wyborem.

Eva Marie Saint i Marlon Brando w filmie "Na nabrzeżach" Columbia Pictures Corporation East News

W filmie wystąpili m.in. Marlon Brando, Eva Marie Saint, Karl Malden, Lee J. Cobb oraz Rod Steiger. Brando wcielił się w postać Terry'ego Malloya - byłego boksera, który staje się symbolem walki o sprawiedliwość i godność ludzi pracy. Jego kreacja jest uznawana za jedną z najwybitniejszych w historii kina, a słynna kwestia "I coulda been a contender" na stałe weszła do popkultury.

"Na nabrzeżach" zyskał status filmu kultowego dzięki przełomowej grze aktorskiej Brando, realistycznemu przedstawieniu życia robotników portowych oraz ponadczasowym tematom. Produkcja była prawdziwą rewelacją na gali rozdania Oscarów w 1955 roku. Zdobyła osiem statuetek (przy 12 nominacjach), w tym za najlepszy film, reżyserię, scenariusz i pierwszoplanową rolę męską dla Brando. Do dziś jest uznawana za jedno z największych osiągnięć amerykańskiej kinematografii i regularnie pojawia się w zestawieniach najlepszych filmów wszech czasów. W serwisie Rotten Tomatoes otrzymał aż 99 procent pozytywnych ocen od krytyków.

Film od momentu premiery wzbudza jednak kontrowersje. Jest często interpretowany jako polityczna wypowiedź Elii Kazana. Reżyser w 1952 roku zeznawał przed komisją senacką McCarthy'ego w sprawie kolegów z branży o komunistycznych poglądach. Część krytyków uważa, że historia Terry'ego - człowieka ujawniającego korupcję mimo nacisków otoczenia - stanowi próbę usprawiedliwienia decyzji Kazana. Spór ten trwa do dziś i jest jednym z najczęściej dyskutowanych kontekstów filmu.