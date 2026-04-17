Film "Współlokatorki" opowie historię Devon (Sadie Sandler), zagubionej, nieco naiwnej studentki pierwszego roku, która zaczyna studia i prosi pewną siebie oraz popularną Celeste (Chloe East), aby została jej współlokatorką w akademiku. Początkowo między dziewczynami rodzi się przyjaźń, jednak z czasem różnice charakterów i problemy Devon z wyznaczaniem własnych granic powodują narastające napięcie. Ich relacja stopniowo przeradza się w serię konfliktów i pasywno-agresywną rywalizację.

W roli głównej występuje Sadie Sandler, córka Adama Sandlera. W przeszłości mogliśmy ją oglądać w takich produkcjach jak: "Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę", "Jay Kelly" czy "Farciarz Gilmore 2".

W filmie Netfliksa oglądamy także takie gwiazdy jak: Sarah Sherman, Natasha Lyonne, Nick Kroll, Storm Reid, Bailee Madison. Adam Sandler jest także producentem filmu. Za reżyserię odpowiada Chandler Levack.