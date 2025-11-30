"Zjawa" to wstrząsająca opowieść o przetrwaniu i zemście, w której Leonardo DiCaprio wciela się w postać Hugh Glassa. Rola wymagała od aktora ogromnej wytrzymałości fizycznej, co zostało docenione upragnioną statuetką.

"Zjawa": Leonardo DiCaprio walczył o Oscara jak szaleniec

"Zjawa" to ekranizacja powieści Michaela Punke w reżyserii Alejandro González Iñárritu. Akcja dzieje się w 1822 roku. Hugh Glass, traper i poszukiwacz przygód, zostaje zaatakowany przez niedźwiedzia i poważnie raniony w niedostępnym, górzystym terenie. Przeczuwając, że zbliża się śmierć, opłaca dwóch najemników, by czuwali przy nim do końca i zapewnili mu pochówek. Ci porzucają go i uciekają z pieniędzmi. Wbrew wszystkiemu Glassowi udaje się przetrwać i rusza w pościg za zbiegłymi najemnikami, by wymierzyć im sprawiedliwość.

Reklama

W roli głównej wystąpił Leonardo DiCaprio, a u jego boku można zobaczyć takich aktorów jak: Tom Hardy, Will Poulter, Domhnall Gleeson. Film otrzymał aż trzy Oscary. Nie miał sobie równych w kategoriach najlepszy aktor (Leonardo DiCaprio), najlepszy reżyser (Alejandro González Iñárritu) oraz najlepsze zdjęcia (Emmanuel Lubezki).

Rola wymagała od DiCaprio intensywnych przygotowań. Podczas pracy na planie spędził kilka dni w lodowatej wodzie. Przetrwał ekstremalne warunki, by wiernie oddać realizm filmu, a ciężka praca zaowocowała pierwszym w karierze Oscarem.

"Zjawa" online. Gdzie oglądać?

Film "Zjawa" od dziś jest dostępny na Netfliksie. Można go także obejrzeć na HBO Max.

Czytaj więcej: Oscarowe arcydzieło już dostępne na Netfliksie. Nie oderwiesz wzroku od ekranu