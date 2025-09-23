"Bad Day": o czym opowie nowa komedia Netfliksa?

"Bad Day" to nadchodząca komedia akcji realizowana dla Netfliksa. Za reżyserię odpowie Jake Szymanski ("Randka na weselu", "Siedem dni w piekle"), a scenariusz napisze Laura Solon.

Fabuła ma skupić się na losach samotnej matki, która próbuje dotrzymać obietnicy złożonej córce w najgorszym dniu swojego życia. Produkcja została opisana jako komediowe wydanie "Upadku" z 1993 roku z Michaelem Douglasem. W filmie Joela Schumachera główny bohater za wszelką cenę, mimo przeciwności losu, stara się dostać na przyjęcie urodzinowe córki.

Reklama

"Bad Day": w filmie wystąpi wiele gwiazd!

Jedną z najmocniejszych stron produkcji z pewnością będzie jej obsada. Rolę matki zagra Cameron Diaz ("Vanilla Sky"). W filmie zobaczymy również m.in. Eda O'Neilla ("Świat według Bundych"), który wcieli się w zrzędliwego teścia głównej bohaterki oraz Danielle Brooks ("Peacemaker") i Johna Higginsa ("Mężczyzna imieniem Otto"), którzy wcielą się w przedstawicieli nowojorskiej policji.

Zobacz też:

Takie filmy rzadko się w Polsce robi! Idealny na streaming

