Wchodząca w dorosłość czwórka rodzeństwa próbuje odnaleźć własne ścieżki, nie tracąc przy tym łączących ich więzi. Najmłodszy, Benek, mierzy się z bolesnym odrzuceniem ze strony starszego brata, Franka, który dotąd był jego najlepszym przyjacielem. Chłopaka nawiedza także tajemnicza zjawa - Dusiołek - niepozwalająca mu zasnąć i wywołująca nagłe napady paniki.

Uciekający od rodziny Franek wplątuje się w toksyczny związek, popada w kłopoty z narkotykami i coraz bardziej pogrąża się w chaosie. Jego stan budzi niepokój Nastki, siostry bliźniaczki, która sama pragnie miłości i stabilizacji. Najstarsza z rodzeństwa, Jana, pracuje nad projektem artystycznym, który ma przynieść ukojenie nie tylko młodszemu rodzeństwu, lecz także jej samej.

Wyróżnienia dla "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Film jest porównywany do uwielbianych przez widzów filmów: "Najgorszy człowiek na świecie" oraz "Frances Ha". W rolach głównych: Bartłomiej Deklewa, Karolina Rzepa, Izabella Dudziak oraz debiutujący na wielkim ekranie Tymoteusz Rożynek znany pod pseudonimem Szczyl. "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" zdobyło wiele nagród, w tym za reżyserię i drugoplanową rolę żeńską na 50. Festiwalu Polskich Filmów w Gdyni, Polskie Nagrody Filmowe Orzeł w kategorii Odkrycie roku i Najlepsza drugoplanowa rola kobieca oraz Wielkiego Jantara za pełnometrażowy debiut fabularny i nagrodę za debiut aktorski na festiwalu "Młodzi i Film".