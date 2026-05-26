"Drama": o tym wciąż się mówi

Norweski reżyser Kristoffer Borgli, autor "Dream Scenario", "Chorej na siebie", "Whateverest" czy "It's Not a Phase", powrócił z nowym filmem, który rozbawił i zaskoczył. "Drama" to opowieść o relacji Emmy i Charliego - zamożnych i pięknych zakochanych - którzy przygotowują się, by powiedzieć sobie sakramentalne "tak". Tydzień przed ślubem na jaw wychodzi mroczna przeszłość panny młodej, która wywraca wszystko do góry nogami. Czy długo wyczekiwane wesele się odbędzie?

W rolach głównych oglądamy jednych z najbardziej rozchwytywanych aktorów Hollywood - Zendayę oraz Roberta Pattinsona. Co ciekawe, aktorów będziemy mogli oglądać razem na ekranie jeszcze w dwóch innych premierach 2026 roku: "Odysei" i "Diunie: Części trzeciej".

Film z Zendayą i Pattinsonem już dostępny na VOD

"Co ciekawe, film nazywa się 'Drama' i dużo się w nim dzieje, ale sama praca na nim była bardzo spokojna i przyjemna. Proces twórczy był płynny" - mówiła Zendaya podczas międzynarodowej konferencji prasowej.

"Myślę, że to jest takie romantyczne, bo tak naprawdę oni [Emma i Charlie] się nie rozpadają. Po prostu ciągle próbują się w sobie zakochać" - dodał Robert Pattinson.

Głośna premiera 2026 roku już dostępna jest w TVP VOD, gdzie można ją obejrzeć w ramach płatnego wypożyczenia. To tytuł, który koniecznie trzeba obejrzeć. Przypomnijmy, że w samych kinach zarobił ponad 120 mln dolarów!

