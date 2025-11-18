Najciekawsze filmy na Disney+. Te hity nie pozwolą oderwać się od ekranu
Kino superbohaterskie, nostalgiczna podróż, szpiegowskie intrygi i animacja, która porusza serca - na platformie Disney+ każdy widz znajdzie coś dla siebie. Poniżej przedstawiamy kilka tegorocznych przebojów, które można obejrzeć w ramach abonamentu.
Akcja filmu rozgrywa się w latach 60. XX wieku i nie skupi się na genezie zespołu. Tytułowa drużyna musi zmierzyć się z Galactusem (Ralph Ineson), pożeraczem planet. Główne role grają Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach i Joseph Quinn. W osadzie "Fantastycznej 4: Pierwszych kroków" znaleźli się także John Malkovich, Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne i Sarah Niles.
"Fantastyczna Czwórka" nigdy nie miała łatwej drogi. Byli pierwszą drużyną superbohaterów stworzoną przez Stana Lee i Jacka Kirby'ego. Debiutowała w 1961 roku, tym samym rozpoczynając renesans wydawnictwa Marvel Comics. W kolejnych latach czytelnicy poznali Spider-Mana, X-Men oraz większość członków Avengers (poza Kapitanem Ameryką).
W skład Fantastycznej Czwórki wchodzą Reed Richards, geniusz obdarzony zdolnością dowolnej zmiany kształtu swojego ciała, Sue Storm, która tworzy pola siłowe i staje się niewidzialna, jej brat Johnny, którego ciało może zająć się ogniem oraz Ben Grimm, przeobrażony w monstrum z pomarańczowego kamienia.
"Zakręcony piątek" z 2003 roku był uwspółcześnioną wersją kultowej komedii Disneya z 1977 roku z udziałem Barbary Harris i Jodie Foster. W główne role wcieliły się Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan, a fabuła skupiała się na doktor Tess Coleman i jej córce Annie, które nie do końca były się w stanie dogadać. Pewnego dnia, za sprawą magicznego działania chińskich ciasteczek z wróżbą, matka i córka zamieniają się ciałami, co prowadzi do niekontrolowanych wydarzeń.
Akcja "Zakręconego piątku 2" toczy się wiele lat po wydarzeniach z pierwszej części. Anna ma teraz własną córkę oraz przyszłą pasierbicę. Zmagając się z licznymi wyzwaniami, związanymi z połączeniem dwóch rodzin, Tess i Anna odkrywają, że nawet nieprawdopodobna historia potrafi się powtórzyć.
Inteligencja kontra chaos, osobista tragedia kontra globalny spisek - "Amator" to nowa propozycja dla fanów mrocznych, trzymających w napięciu thrillerów.
"Amator" to thriller szpiegowski, w którym Charlie Heller, niezwykle inteligentny i skrajnie introwertyczny szyfrant CIA, prowadzi spokojne życie w zaciszu biura w Langley - do czasu, gdy jego żona ginie w zamachu w Londynie. Gdy agencja odmawia interwencji, Charlie wyrusza samotnie na niebezpieczną misję, by dopaść sprawców. Jego największą bronią okazuje się błyskotliwy umysł, który pozwala mu przechytrzyć przeciwników i zbliżyć się do prawdy.
W filmie występują: Rami Malek, Laurence Fishburne, Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Michael Stuhlbarg i Holt McCallany. Reżyserem jest James Hawes, a scenariusz napisali Ken Nolan i Gary Spinelli na podstawie powieści Roberta Littella.
W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć również produkcji animowanej. Tytułowy bohater Elio zabiera widzów w międzygalaktyczną podróż pełną barwnych światów i niezwykłych spotkań. Jedenastolatek przez przypadek zostaje uznany za ambasadora Ziemi i trafia do kosmicznej wspólnoty obcych cywilizacji.
"Elio" to pełna humoru, emocji i wizualnych fajerwerków opowieść, która zachwyci najmłodszych i zdecydowanie poruszy serca dorosłych.
