"Uciekaj!" (2017): jeden z najlepszych horrorów XXI wieku. Debiut nagrodzony Oscarem

Jordan Peele od lat realizuje się jako niezwykle błyskotliwy komik i aktor komediowy. Mało kto mógł zatem przypuszczać, że jego pierwsze i od razu jakże udane dzieło, nawet kilka lat po premierze będzie wywoływało dreszcze. Twórca w konsekwentnie budującym napięcie debiucie zatytułowanym "Uciekaj!" skupił się na tematach społecznych, w tym na kwestii klasowości, przywilejów czy dyskryminacji rasowej.

Film opowiada historię Chrisa Washingtona ( Daniel Kaluuya ), czarnoskórego fotografa, który jedzie poznać rodziców swojej białej dziewczyny, Rose Armitage (Allison Williams). Początkowo jej rodzina wydaje się przyjazna, ale szybko okazuje się, że skrywa mroczną tajemnicę. W miarę jak Chris odkrywa dziwne zachowanie czarnoskórych służących i znajomych Armitage'ów, zaczyna rozumieć, że jego życie jest w niebezpieczeństwie.

W głównej roli możemy zobaczyć Daniela Kaluuyę, którego niezwykle udana kreacja doczekała się w sezonie nagród wielu nominacji. Jak wspominał reżyser, aktor otrzymał tę rolę zaraz po pierwszym castingu. Nagrali wtedy pięć fragmentów, w których po twarzy Kaluuyi miała popłynąć łza i według doniesień twórcy każda z nich wyszła wręcz idealnie.

Krytycy nie kryli zachwytu produkcją - w sumie otrzymała aż 57 statuetek, w tym Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny.

"Uciekaj!" w streamingu. Gdzie można obejrzeć film?

Jeśli nie mieliście jeszcze okazji obejrzeć tego głośnego filmu, już niedługo nadarzy się ku temu okazja. "Uciekaj!" pojawi się 10 lipca w serwisie HBO Max.

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