"Uciekaj!" (2017): jeden z najlepszych horrorów XXI wieku. Debiut nagrodzony Oscarem
Jordan Peele od lat realizuje się jako niezwykle błyskotliwy komik i aktor komediowy. Mało kto mógł zatem przypuszczać, że jego pierwsze i od razu jakże udane dzieło, nawet kilka lat po premierze będzie wywoływało dreszcze. Twórca w konsekwentnie budującym napięcie debiucie zatytułowanym "Uciekaj!" skupił się na tematach społecznych, w tym na kwestii klasowości, przywilejów czy dyskryminacji rasowej.
Film opowiada historię Chrisa Washingtona (Daniel Kaluuya), czarnoskórego fotografa, który jedzie poznać rodziców swojej białej dziewczyny, Rose Armitage (Allison Williams). Początkowo jej rodzina wydaje się przyjazna, ale szybko okazuje się, że skrywa mroczną tajemnicę. W miarę jak Chris odkrywa dziwne zachowanie czarnoskórych służących i znajomych Armitage'ów, zaczyna rozumieć, że jego życie jest w niebezpieczeństwie.
W głównej roli możemy zobaczyć Daniela Kaluuyę, którego niezwykle udana kreacja doczekała się w sezonie nagród wielu nominacji. Jak wspominał reżyser, aktor otrzymał tę rolę zaraz po pierwszym castingu. Nagrali wtedy pięć fragmentów, w których po twarzy Kaluuyi miała popłynąć łza i według doniesień twórcy każda z nich wyszła wręcz idealnie.
Krytycy nie kryli zachwytu produkcją - w sumie otrzymała aż 57 statuetek, w tym Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny.
"Uciekaj!" w streamingu. Gdzie można obejrzeć film?
Jeśli nie mieliście jeszcze okazji obejrzeć tego głośnego filmu, już niedługo nadarzy się ku temu okazja. "Uciekaj!" pojawi się 10 lipca w serwisie HBO Max.
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