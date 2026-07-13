"Czerwone niebo" w reżyserii Christiana Petzolda to niemiecka produkcja obyczajowa o miłości z proekologicznym przesłaniem, która w 2023 roku została nagrodzona Srebrnym Niedźwiedziem. Reżyser po raz kolejny, z dużym wyczuciem zagłębia się w ludzkie emocje, zastanawiając się nad problemem kryzysu twórczego i jego wpływu na emocjonalną dojrzałość.

"Czerwone niebo": film nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem. O czym opowiada?

Leon i Felix to dwaj przyjaciele, którzy postanowili spędzić lato w położonym w lesie domku wakacyjnym nad Bałtykiem. Ma to być czas relaksu, odpoczynku od miasta, ale też poszukiwania inspiracji do pracy. Pierwszy z nich pisze właśnie kolejną książkę, drugi próbuje skompletować fotograficzne portfolio. Kiedy mężczyźni docierają na miejsce, wygląda na to, że nie będą tam sami.

Okazuje się, że jeden z pokoi zajmuje młoda dziewczyna imieniem Nadja, którą z kolei odwiedza Devid. Optymizm oraz radość z życia, jakie wnosi ta dwójka, nie współgra z pozą udręczonego artysty reprezentowaną przez Leona. Mężczyzna przechodzi kryzys twórczy, a dodatkowy stres powoduje u niego zapowiedź odwiedzin wydawcy. Chcąc nie chcąc, czwórka młodych bohaterów jest na siebie skazana, a wzajemne relacje między nimi ulegają ciągłym zmianom. Sytuacja robi się coraz bardziej napięta, gdy w okolicy wybucha seria groźnych pożarów lasu.

"Subtelne kino apokaliptyczne? Metafora kryzysu klimatycznego? Dekonstrukcja twórczego narcyzmu? Czarna komedia, w której nasze błahe problemy są ważniejsze od realnych zagrożeń? "Czerwone niebo" to eklektyczna rzecz, łącząca te wszystkie elementy w jedną narrację o tym, że każdy ma swój własny koniec świata" - pisał w recenzji Interii Jan Tracz.

"Czerwone niebo": słodko-gorzka opowieść zmierza na streaming. Gdzie można obejrzeć film?

"Czerwone niebo" pojawi się w serwisie Canal+ już 18 lipca.

Zobacz też:

Biografia Jacksona z kolejnym kamieniem milowym. Prawdziwy fenomen