Jakub Gierszał powraca w hicie Netfliksa

W drugiej połowie 2026 roku Netflix do swojej oferty dołączy ekranizację drugiej części sagi Małgoarzty Oliwii Sobczak, która sprzedała się w łącznym nakładzie ponad 750 tysięcy egzemplarzy. "Kolory zła: Czerń" to kontynuacja filmu, który podbił serca widzów - "Kolory zła: Czerwień".

W głównej roli prokuratora Bilskiego powróci utalentowany Jakub Gierszał. Na ekranie zobaczymy również Mariannę Zydek, Andrzeja Chyrę, Roberta Gonerę, Beatę Ścibakównę, Piotra Żurawskiego, Juliana Świeżewskiego i Adama Bobika.

"Kolory zła: Czerń" M. Makowski Netflix

"Kolory zła: Czerń" - o czym będzie film?

"Prokurator Leopold Bilski zostaje przeniesiony do pozornie spokojnego miasta na Kaszubach, gdzie zniknięcie kolejnego dziecka odsłania mroczne sekrety, a na światło dzienne wychodzą długo skrywane, niewygodne prawdy. Podążając tropem niepokojących znaków, psychologicznych zagadek i lokalnych legend, Bilski musi zmierzyć się z mrokiem czającym się pod pozornie idyllicznymi fasadami. To opowieść o wysokiej cenie, jaką trzeba zapłacić, stając twarzą w twarz ze złem ukrytym w zwyczajnej codzienności" - czytamy w informacji prasowej.

Za scenariusz i reżyserię produkcji odpowiada Adrian Panek. Film ma zadebiutować w serwisie w drugiej połowie 2026 roku.

"Kolory zła: Czerń" M. Makowski Netflix

Zobacz też: Znamy nominacje do Złotych Malin. Oto najgorsze filmy roku