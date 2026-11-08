"Możliwa miłość" to pierwszy film Lee Chang-donga po ośmiu latach przerwy. Musiał był inicjatorem projektu, który miał być częścią serii inspirowanej "Dekalogiem" Krzysztofa Kieślowskiego. Jego pierwszą odsłoną były "Historie równoległe" Asghara Farhadiego, które debiutowały w czasie 78. MFF w Cannes w maju 2026 roku.

"Możliwa miłość" bazowała początkowo na "Dekalogu IX". Południowokoreański reżyser zaznaczył jednak, że projekt przeszedł znaczące zmiany, szczególnie gdy w prace nad nim zaangażował się Netflix. Lee Chang-dong nie adaptuje i nie inspiruje się ostatecznie twórczością Kieślowskiego. Uważa jednak, że oba filmy są zbliżone tematycznie. Musiał i Piesiewicz pozostali jego producentami wykonawczymi.

O czym opowiada nowy film Lee Chang-donga?

"Możliwa miłość" opowiada o relacji dwóch par: niedawno zwolnionego mężczyzny i jego żony oraz dokumentalistki i jej męża. Film debiutował na 83. MFF w Wenecji, gdzie otrzymał Srebrnego Lwa - Wielką Nagrodę Jury oraz nagrodę FIPRESCI. Znalazł się także w programie festiwali w Toronto, gdzie wyróżniono go Drugą Nagrodę Publiczności.

"Możliwa miłość" jest południowokoreańskim kandydatem do Oscara za najlepszy film międzynarodowy. Netflix zamierza zgłosić go także do rywalizacji w innych kategoriach. Dzieło Lee Chang-donga otrzymało także trzy nominacje do nagród Gotham oraz nominację do Brytyjskich Niezależnych Nagród Filmowych.