"Możliwa miłość" już na VOD. Przy nagradzanym filmie pracowali Polacy

Jakub Izdebski

Jakub Izdebski

6 listopada 2026 roku w ofercie platformy streamingowej Netflix znalazła się "Możliwa miłość" południowokoreańskiego reżysera Lee Chang-donga. Film miał swoją premierę na 83. Międzynarodowym Festiwalu w Wenecji, gdzie otrzymał Srebrnego Lwa - Wielką Nagrodę Jury, czyli drugie najważniejsze wyróżnienie wydarzenia. Wśród producentów wykonawczych filmu znaleźli się Polacy: Maciej Musiał i zmarły w maju 2026 roku Krzysztof Piesiewicz.

Kadr z filmu "Możliwa miłość" w reżyserii Lee Chang-donga: grupa osób siedzących w okręgu, mężczyzna w granatowej koszulce.
Kadr z filmu "Możliwa miłość"Joo Jae-bum/Netflixmateriały prasowe

"Możliwa miłość" to pierwszy film Lee Chang-donga po ośmiu latach przerwy. Musiał był inicjatorem projektu, który miał być częścią serii inspirowanej "Dekalogiem" Krzysztofa Kieślowskiego. Jego pierwszą odsłoną były "Historie równoległe" Asghara Farhadiego, które debiutowały w czasie 78. MFF w Cannes w maju 2026 roku.

"Możliwa miłość" bazowała początkowo na "Dekalogu IX". Południowokoreański reżyser zaznaczył jednak, że projekt przeszedł znaczące zmiany, szczególnie gdy w prace nad nim zaangażował się Netflix. Lee Chang-dong nie adaptuje i nie inspiruje się ostatecznie twórczością Kieślowskiego. Uważa jednak, że oba filmy są zbliżone tematycznie. Musiał i Piesiewicz pozostali jego producentami wykonawczymi.

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O czym opowiada nowy film Lee Chang-donga?

"Możliwa miłość" opowiada o relacji dwóch par: niedawno zwolnionego mężczyzny i jego żony oraz dokumentalistki i jej męża. Film debiutował na 83. MFF w Wenecji, gdzie otrzymał Srebrnego Lwa - Wielką Nagrodę Jury oraz nagrodę FIPRESCI. Znalazł się także w programie festiwali w Toronto, gdzie wyróżniono go Drugą Nagrodę Publiczności.

"Możliwa miłość" jest południowokoreańskim kandydatem do Oscara za najlepszy film międzynarodowy. Netflix zamierza zgłosić go także do rywalizacji w innych kategoriach. Dzieło Lee Chang-donga otrzymało także trzy nominacje do nagród Gotham oraz nominację do Brytyjskich Niezależnych Nagród Filmowych.

"Natura miłości" [trailer]materiały dystrybutora
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