Mocny thriller psychologiczny od dziś w streamingu. Trudno będzie się oderwać

"Nie mów zła": mocny thriller z 2024 roku. O czym opowiada?

"Nie mów zła" to remake duńsko-holenderskiego thrillera "Goście", który w 2022 roku bił rekordy popularności w kinach. Amerykańska rodzina zostaje zaproszona na weekend do idyllicznej wiejskiej posiadłości przez uroczą brytyjską rodzinę, którą wcześniej poznali na wakacjach. To, co zaczyna się jako wymarzony odpoczynek, powoli zmienia się w koszmar.

W roli głównej wystąpił James McAvoy. Obok niego wystąpili między innymi Mackenzie Davis, Aisling Franciosi i Scoota McNairy'ego. Reżyserem i autorem scenariusza remake'u jest James Watkins ("Kobieta w czerni").

Krytycy docenili w szczególności grę aktorską, zwłaszcza Jamesa McAvoya, oraz skuteczne budowanie napięcia. Niektórzy zarzucają jednak filmowi nadmierną przewidywalność i brak głębi w porównaniu z oryginalną produkcją. Największy spór wywołało zakończenie, które przez większość uznane zostało za mało satysfakcjonujące. "Nie mów zła" trafił do kin w 2024 roku i zarobił na całym świecie około prawie 80 mln dolarów przy budżecie produkcyjnym wynoszącym 15 mln dolarów.

"Nie mów zła" w streamingu. Gdzie oglądać?

Jeśli szukacie interesującego thrillera, który wywołuje uczucie dyskomfortu, "Nie mów zła" jest jednym z nich. Film jest dostępny w ofercie platformy Canal+ od 18 kwietnia.

Zobacz też:

