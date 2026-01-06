"Czołg": o czym jest film?

Od 2 stycznia na Prime Video można oglądać nowy niemiecki film o tytule "Czołg" ("Der Tiger", "The Tank"). Za reżyserię i scenariusz odpowiada Dennis Gansel, który w ostatnich latach zaprezentował widzom takie produkcje jak "Mechanik: Konfrontacja" (2016) czy "Zakochany Berlin" (2019).

Akcja toczy się na froncie wschodnim w 1943 roku podczas II wojny światowej. Pięcioosobowa załoga niemieckiego czołgu Tiger zostaje wysłana na tajną misję daleko za linię frontu. Podczas wyprawy przez "ziemię niczyją" załoga musi stawić czoła zarówno przeciwnikowi, jak i własnym lękom oraz wewnętrznym demonom.

"Czołg" to psychologiczny dramat wojenny. Widz obserwuje nie tylko wydarzenia na polu bitwy, lecz także psychikę żołnierzy i narastające napięcia wewnętrzne podczas misji. W rolach głównych wystąpili: David Schütter, Laurence Rupp, Leonard Kunz, Sebastian Urzendowsky, Yoran Leicher, André Hennicke i inni.

"Czołg": Polacy nie mogą się oderwać

Film przyciągnął w naszym kraju przed telewizory prawdziwe tłumy widzów. "Czołg" zajmuje obecnie drugie miejsce w rankingu TOP 10 najchętniej oglądanych produkcji w Polsce w ostatnich dniach, ustępując jedynie serialowi "Fallout", który znalazł się na pierwszej pozycji.

Mimo dużej popularności produkcja zbiera jednak mieszane opinie. W serwisie Rotten Tomatoes uzyskała 57% pozytywnych ocen od widzów, a same recenzje są wyraźnie podzielone: od pochwał za aktorstwo i realizację po krytykę fabuły i pomysłu.

"Na tyle interesujące, że nie zasnęłam. Przyzwoita gra aktorska, ale dziwne zakończenie", "Naprawdę głupi film, próbował być jak 'Fury', ale wyszło to bardzo słabo. Jeden z najgorszych filmów wojennych, jakie kiedykolwiek widziałem!", "Uważam, że jest wyjątkowo dobry. Sama historia jest stara, to inne realia, więc tak naprawdę nie ma co oczekiwać niespodzianek. Świetna gra aktorska i zdjęcia/sceneria" - czytamy.

