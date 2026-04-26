Obecnie na Netfliksie triumfy święci najnowszy film z Charlize Theron. Słynna aktorka w "Alfie" wciela się w pogrążoną w żalu kobietę, która sprawdza swoje granice w australijskiej dziczy. Zostaje niespodziewanie wciągnięta w śmiertelnie niebezpieczną grę z bezwzględnym przeciwnikiem.

"Alfa" obecnie zajmuje pierwsze miejsce w rankingu TOP 10 najpopularniejszych filmów w Polsce w ostatnich dniach. Wyprzedził thriller "180", który do tej pory plasował się na szczycie listy.

"Alfa" i "180": o czym są nowe filmy Netfliksa?

Za reżyserię filmu "Alfa" odpowiada specjalista od survivalowych produkcji - Baltasar Kormákur ("Katla", "Everest", "42 dni nadziei"). U boku Theron oglądamy m.in. Tarona Egertona i Erika Banę.

To już kolejna współpraca Theron z Netfliksem. Wcześniej wspólnie stworzyli dwie części "The Old Guard" - adaptacji popularnych komiksów. W ostatnich latach Charlize Theron była także producentką innych tytułów platformy - "W ogień: Utracona córka" czy "Mindhunter".

Z kolei "180" to historia bohatera o imieniu Zak (Prince Grootboom), który prowadzi spokojne życie z synem. Wszystko zmienia się w jednej chwili, gdy dochodzi do incydentu drogowego. Od tego momentu życie Zaka robi dosłownie "zwrot o 180 stopni". Ten południowoafrykański thriller zadebiutował na Netfliksie 17 kwietnia i od tamtej pory przyciąga tłumy widzów przed ekrany.