Mocne kino z gwiazdorską obsadą. Film właśnie trafił na HBO Max

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Widowiskowy film "Siedmiu wspaniałych" właśnie trafił na HBO Max. To nowa wersja kultowego westernu, w której wystąpili Denzel Washington, Chris Pratt i Ethan Hawke.

Denzel Washington w ciemnym stroju, z wyciągniętym ramieniem, na tle skrzyń i worków, scena z filmu "Siedmiu wspaniałych"
Denzel Washington w filmie "Siedmiu wspaniałych"Image Capital Pictures / Film Stills / ForumAgencja FORUM

"Siedmiu wspaniałych" w reżyserii Antoine'a Fuqui to produkcja wypełniona po brzegi gwiazdorską obsadą. W obsadzie znaleźli się m.in. Denzel Washington, Chris Pratt i Ethan Hawke. Film właśnie pojawił się na HBO Max i może być ciekawą propozycją na weekendowy seans.

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"Siedmiu wspaniałych": western w gwiazdorskiej obsadzie

Armia bandytów terroryzuje miasteczko na pograniczu amerykańsko-meksykańskim. Zrozpaczeni farmerzy zwracają się z prośbą o pomoc do grupy rewolwerowców. Siedmiu najemników postanawia stawić czoło przeważającym siłom przeciwnika, choć wydają się nie mieć szans. Czy najtwardsi rewolwerowcy będą w stanie uwolnić wioskę spod bandyckich rządów? Czy zapewnią mieszkańcom spokój i bezpieczeństwo?

W głównych rolach pojawili się Denzel Washington, Chris Pratt i Ethan Hawke. Towarzyszą im między innymi Vincent D'Onofrio, Manuel Garcia-Rulfo oraz Peter Sarsgaard.

Film z 2016 roku jest nową wersją westernu "Siedmiu wspaniałych" z 1960 roku. Tamten obraz czerpał inspirację z "Siedmiu samurajów" Akiry Kurosawy z 1954 roku. Antoine Fuqua sięgnął więc po historię, która od lat inspiruje kolejnych twórców i doczekała się kilku interpretacji.

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