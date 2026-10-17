"Siedmiu wspaniałych" w reżyserii Antoine'a Fuqui to produkcja wypełniona po brzegi gwiazdorską obsadą. W obsadzie znaleźli się m.in. Denzel Washington, Chris Pratt i Ethan Hawke. Film właśnie pojawił się na HBO Max i może być ciekawą propozycją na weekendowy seans.

"Siedmiu wspaniałych": western w gwiazdorskiej obsadzie

Armia bandytów terroryzuje miasteczko na pograniczu amerykańsko-meksykańskim. Zrozpaczeni farmerzy zwracają się z prośbą o pomoc do grupy rewolwerowców. Siedmiu najemników postanawia stawić czoło przeważającym siłom przeciwnika, choć wydają się nie mieć szans. Czy najtwardsi rewolwerowcy będą w stanie uwolnić wioskę spod bandyckich rządów? Czy zapewnią mieszkańcom spokój i bezpieczeństwo?

W głównych rolach pojawili się Denzel Washington, Chris Pratt i Ethan Hawke. Towarzyszą im między innymi Vincent D'Onofrio, Manuel Garcia-Rulfo oraz Peter Sarsgaard.

Film z 2016 roku jest nową wersją westernu "Siedmiu wspaniałych" z 1960 roku. Tamten obraz czerpał inspirację z "Siedmiu samurajów" Akiry Kurosawy z 1954 roku. Antoine Fuqua sięgnął więc po historię, która od lat inspiruje kolejnych twórców i doczekała się kilku interpretacji.