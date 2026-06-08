"The Alto Knights" to dramat kryminalny z wątkami gangsterskimi w reżyserii Barry'ego Levinsona, na podstawie scenariusza Nicholasa Pileggiego. Opowiada o rywalizacji między Vito Genovese a Frankiem Costello. Bliscy przyjaciele zostali poróżnieni i stali się rywalami. Walczą o kontrolę nad nowojorskimi ulicami. Robert De Niro wciela się w obydwóch bohaterów. Na ekranie partnerują mu m.in. Debra Messing, Kathrine Narducci oraz Cosmo Jarvis.

"The Alto Knights": film z Robertem De Niro trafił na Netflix

"The Alto Knights" trafił do amerykańskich kin w zeszłym roku. Początkowo premiera była planowana na 2024 rok, lecz z powodu strajku scenarzystów i aktorów została dwukrotnie przesunięta. Gdy film wreszcie ujrzał światło dzienne, okazał się spektakularną klapą.

Produkcja Warner Bros. zarobiła zaledwie 3,2 mln dolarów w Stanach Zjednoczonych, co stanowi jeden z najgorszych wyników otwarcia w historii dużych wytwórni filmowych. Na rynkach zagranicznych również nie poradziła sobie lepiej, przynosząc jedynie 1,8 mln dolarów. Przy budżecie przekraczającym 45 milionów dolarów (nie licząc kosztów marketingu), można śmiało stwierdzić, że "The Alto Knights" była jedną z największych finansowych porażek 2025 roku.

Produkcja otrzymała także nominację do Złotej Maliny w kategorii "Najgorszy ekranowy duet" za podwójną rolę De Niro jako Franka Costello i Vito Genovese.

Film z Robertem De Niro w roli głównej ominął polskie kina. W zeszłym roku trafił jednak na HBO Max, a od kilku dni jest dostępny na Netfliksie.

Mimo fatalnego wyniku w kinach, "The Alto Knights" niespodziewanie odniósł sukces w streamingu. Po premierze na HBO Max produkcja trafiła na szczyt oglądalności platformy i była jedną z najczęściej oglądanych pozycji.