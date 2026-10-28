Nowość Netfliksa przyciąga tłumy widzów przed ekrany. "Przetrwać huragan Otis" zadebiutował na platformie 23 października, a już znalazł się na pierwszym miejscu rankingu TOP 10 najpopularniejszych filmów w Polsce. Katastroficzna produkcja wyprzedza m.in. "Zniknięcia", "Mniej obcy" oraz "Zwierzęta".

"Przetrwać huragan Otis" hitem Netfliksa

"Przetrwać huragan Otis" to meksykański dramat katastroficzny inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Za reżyserię odpowiada Jorge Michel Grau, który napisał scenariusz wspólnie z José Leonorem Alejandro.

Głównymi bohaterami są Wirpul (Benny Emmanuel) i Candi (Kristyan Ferrer), przyrodni bracia, których relacje są dalekie od ideału. Mężczyźni pracują razem na morzu. Kiedy niespodziewany sztorm przeradza się w huragan Otis piątej kategorii, który uderza w okolice meksykańskiego Acapulco, muszą zmierzyć się nie tylko z niszczycielskim żywiołem, ale także z własnymi konfliktami. Aby przetrwać, będą musieli nauczyć się współpracować i ponownie sobie zaufać.

"To historia o braterstwie, nierównościach i niezwykłej odwadze, w której wzajemna miłość braci jest ich jedyną nadzieją" - czytamy w opisie Netfliksa.

Film Netfliksa inspirowany prawdziwymi wydarzeniami

Za fabułą "Przetrwać huragan Otis" kryje się prawdziwa tragedia. Punktem wyjścia dla twórców były doświadczenia dwóch mężczyzn, którzy podczas huraganu Otis w 2023 roku pracowali przy jachtach w Acapulco. Ich relacje pozwoliły odtworzyć przebieg katastrofy. Obaj mężczyźni wspierali produkcję jako konsultanci.

Huragan Otis uderzył w meksykańskie wybrzeże Pacyfiku 25 października 2023 roku. Żywioł osiągnął piątą kategorię, powodując rozległe zniszczenia w Acapulco i okolicznych miejscowościach.

Warto jednak zaznaczyć, że film nie jest wierną rekonstrukcją wydarzeń. Prawdziwi ocaleni nie byli przyrodnimi braćmi i pracowali na różnych jednostkach.