"Złap mnie, jeśli potrafisz": doskonała rozrywka z gwiazdorskim duetem

Film "Złap mnie, jeśli potrafisz" opowiada historię Franka Abagnale’a Jr., nastolatka, który w latach 60. w USA dokonał serii legendarnych oszustw. Podszywając się pod inne postaci podróżuje za darmo, zyskuje prestiż i pieniądze. Na jego trop trafia agent Carl Hanratty, który przez lata ścigał go po całym świecie. Między obiema postaciami tworzy się unikalna, nieszablonowa więź.

Za reżyserię odpowiada Steven Spielberg, a za scenariusz Jeff Nathanson. W roli Franka wystąpił Leonardo DiCaprio, w agenta Carla wcielił się Tom Hanks. Na ekranie partnerują im m.in.: Christopher Walken, Martin Sheen, Amy Adams oraz Jennifer Garner. Co ciekawe, prawdziwy Frank Abagnale Jr. pojawia się w filmie w krótkim cameo jako policjant zatrzymujący DiCaprio.

"Złap mnie, jeśli potrafisz" uznawany jest dzisiaj za jeden z najbardziej przystępnych i lubianych projektów Spielberga. DiCaprio i Hanks tworzą jeden z najciekawszych duetów aktorskich początku XXI wieku.

"Złap mnie, jeśli potrafisz" od dziś na Netfliksie

Film "Złap mnie, jeśli potrafisz" od dzisiaj jest dostępny na Netfliksie.

