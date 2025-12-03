Mnóstwo Polaków włączy dzisiaj Netfliksa. To jedna z najlepszych ról w karierze gwiazdora
Ten film opowiada o młodym mężczyźnie, który dzięki sprytowi zdobywa fortunę i sławę. Dzięki mistrzowskiej reżyserii Stevena Spielberga i grze aktorskiej Leonardo DiCaprio oraz Toma Hanksa, widzowie mogą liczyć na emocjonującą ucztę. Tytuł od dziś jest dostępny na Netfliksie.
Film "Złap mnie, jeśli potrafisz" opowiada historię Franka Abagnale’a Jr., nastolatka, który w latach 60. w USA dokonał serii legendarnych oszustw. Podszywając się pod inne postaci podróżuje za darmo, zyskuje prestiż i pieniądze. Na jego trop trafia agent Carl Hanratty, który przez lata ścigał go po całym świecie. Między obiema postaciami tworzy się unikalna, nieszablonowa więź.
Za reżyserię odpowiada Steven Spielberg, a za scenariusz Jeff Nathanson. W roli Franka wystąpił Leonardo DiCaprio, w agenta Carla wcielił się Tom Hanks. Na ekranie partnerują im m.in.: Christopher Walken, Martin Sheen, Amy Adams oraz Jennifer Garner. Co ciekawe, prawdziwy Frank Abagnale Jr. pojawia się w filmie w krótkim cameo jako policjant zatrzymujący DiCaprio.
"Złap mnie, jeśli potrafisz" uznawany jest dzisiaj za jeden z najbardziej przystępnych i lubianych projektów Spielberga. DiCaprio i Hanks tworzą jeden z najciekawszych duetów aktorskich początku XXI wieku.
Film "Złap mnie, jeśli potrafisz" od dzisiaj jest dostępny na Netfliksie.
