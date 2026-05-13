"Avatar: Ogień i popiół": powrót do świata Pandory. O czym opowiada trzecia część hitu?

Akcja filmu "Avatar: Ogień i popiół" Jamesa Camerona rozgrywa się bezpośrednio po wydarzeniach, jakie skończyły poprzednią część o podtytule "Istota wody". Na pierwszym planie ponownie mamy oceaniczne plemię Metkayina, gdzie rodzina Sullych znalazła schronienie. Bohaterowie pogrążeni są w żałobie po stracie najstarszego syna Neteyama. Każdy przeżywa te chwile po swojemu. Jake Sully (Sam Worthington) rozpacz próbuje ukoić poprzez wzmożoną pracę, dla pałającej żądzą zemsty Neytiri (Zoe Saldaña) oparciem staje się rodzina, podczas gdy Lo'ak (Britain Dalton), obwiniający się o śmierć brata, czuje się jeszcze bardziej wyobcowany wśród bliskich.

Na'vi wiedzą też, że przed nimi kolejna niechybna konfrontacja. Zwłaszcza że wśród nich wciąż przebywa Pająk (Jack Champion), a zatem syn pułkownika Quaritcha (Stephen Lang), czarnego charakteru, który najwyraźniej poważnie potraktował swoje ojcowskie obowiązki. W "Ogniu i popiele" rozwinięty jest też wątek adoptowanej córki Jake'a i Neytiri - Kiri (Sigourney Weaver), posiadającej moce, o jakie się nawet nie podejrzewa.

W trzeciej części kultowej serii konflikt nie dotyczy wyłącznie ludzi i Na'vi, ale również plemion w obrębie tej samej rasy. Stąd poznajemy Lud Popiołu. Na jego czele stoi żądna krwi i władzy bezwzględna Varang (Oona Chaplin), najciekawsza i najbardziej charyzmatyczna postać całej opowieści.

"Avatar: Ogień i popiół": Oscar za efekty specjalne

Podczas tegorocznej gali rozdania Oscarów "Avatar: Ogień i popiół" otrzymał statuetkę za efekty specjalne. Wśród laureatów znaleźli się m.in. Joe Letteri czy Richard Bainham.

"Efekty wizualne w tym filmie obejmują właściwie cały świat przedstawiony. Ale od pierwszej rozmowy najważniejsze było pytanie: czy potrafimy przekazać emocje bohaterów? Czy widzowie zrozumieją dramat postaci? To zawsze było sercem tych filmów" - mówił Letteri zaraz po gali podczas spotkania z dziennikarzami w press roomie.

"Avatar: Ogień i popiół" na Disney+. Kiedy premiera w streamingu?

"Avatar: Ogień i popiół" trafi na platformę Disney+ już 24 czerwca.

