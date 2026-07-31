Miliony Polaków obejrzały go w kinach. Mocna premiera na VOD

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Film "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego zgłębia temat granic miłości i mylących pozorów. Najnowsza produkcja wybitnego polskiego reżysera wywołała liczne dyskusje i ogromne emocje w całym kraju. Od dziś można obejrzeć ją w streamingu.

Dwie osoby siedzą na sofie w przyciemnionym pokoju; jedna osoba w ciemnym swetrze, druga w białej koszuli.
Agata Turkot i Tomasz Schuchardt w scenie z filmu "Dom dobry"materiały prasowe

"Dom dobry": cała Polska mówiła o tym filmie. Nie brakuje mocnych scen

W swoim najnowszym filmie reżyser Wojciech Smarzowski zagląda do tak zwanych "dobrych domów", których mury kryją wiele mrocznych tajemnic.

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Kiedy Gośka poznaje w internecie Grześka, jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji. To musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc.

W filmie wystąpiła cała plejada znakomitych polskich aktorów, a wśród nich: Arkadiusz Jakubik, Maria Sobocińska i Andrzej Konopka. W główne role wcielili się rozchwytywany ostatnio Tomasz Schuchardt i niezwykle zdolna Agata Turkot.

"Dom dobry" od dziś w streamingu. Polski film, który nikogo nie pozostawi obojętnym

"Dom dobry" trafił do kin 2025 roku i cieszył się ogromną popularnością. Obejrzało go niemal 2,5 miliona Polaków. Jeśli nie mieliście okazji zobaczyć produkcji na wielkim ekranie - nic straconego! 31 lipca ten mocny tytuł pojawił się w bibliotece platformy HBO Max.

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