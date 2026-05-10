"Bohemian Rhapsody": najbardziej kasowa muzyczna biografia w historii kina

Film zatytułowany "Bohemian Rhapsody" reklamowany był jako porywająca opowieść o zespole Queen, jego muzyce i niezwykłym wokaliście Freddie'm Mercurym który przełamując stereotypy i konwencje, zdobył uwielbienie niezliczonych fanów. Obraz miał ukazywać błyskotliwą karierę zespołu, który dzięki ikonicznym utworom i rewolucyjnemu brzmieniu wspiął się na szczyty sławy.

Triumfalny powrót zespołu podczas koncertu na rzecz Live Aid z udziałem cierpiącego na śmiertelną chorobę Mercury'ego wszedł na trwałe do historii muzyki rockowej i po dziś dzień stanowi źródło inspiracji dla wszystkich tych, którzy czują się inni, niepoprawnych marzycieli i wielbicieli muzyki na całym świecie - tak zapowiadano produkcję, która trafiła na kinowe ekrany pod koniec 2018 roku i szybko stała się kinowym hitem.

Postać Freddiego Mercury'ego zagrał znany z serialu "Mr Robot" Rami Malek. W obsadzie filmu znaleźli się też: Ben Hardy (perkusista Roger Taylor), Joe Mazzello (basista John Deacon) i Gwilym Lee (gitarzysta Brian May).

"Bohemian Rhapsody": mieszany odbiór i... cztery Oscary

"Bohemian Rhapsody" zarobiło na całym świecie 910 milionów dolarów (przy budżecie w wysokości 52 milionów dolarów), co uczyniło z produkcji o zespole Queen najbardziej kasową w historii kina muzyczną biografię. Ponadto, utwór utwór "Bohemian Rhapsody" okazał najczęściej odtwarzaną piosenką XX-wieczną w serwisach streamingowych w 2018 roku. Film nie przypadł jednak do gustu krytykom. W popularnym serwisie Rotten Tomatoes zaledwie 60% tekstów o "Bohemian Rhapsody" było pozytywnych.

Mimo negatywnych recenzji produkcja otrzymała aż pięć nominacji do Oscara, które zamieniła na cztery statuetki. Przypadły one odtwórcy głównej roli męskiej - Ramiemu Malekowi i montażyście Johnowi Ottmanowi; film triumfował też w technicznych kategoriach: "najlepszy dźwięk" i "najlepszy montaż dźwięku".

"Bohemian Rhapsody" w streamingu. Gdzie można obejrzeć film?

Film "Bohemian Rhapsody" od 9 maja jest dostępny w serwisie HBO Max.

