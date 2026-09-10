Miał być kinowy hit, wyszła spektakularna klapa. Jak będzie na streamingu?

"Supergirl": O filmie

Po raz pierwszy w centrum filmowego uniwersum DC staje Supergirl. Film opowiada historię Kary Zor-El, kuzynki Supermana, która przez lata przemierzała kosmos, żyjąc z dala od domu. Niezależna, doświadczona przez życie i często działająca pod wpływem impulsu, Kara podąża własną drogą ku bohaterstwu - szczerą, autentyczną i zgodną z własnymi zasadami.

Gdy na jej drodze staje bezwzględny przeciwnik, a zagrożone są bliskie jej osoby, Supergirl niechętnie łączy siły z nieoczekiwanym towarzyszem. Razem wyruszają w międzygalaktyczną podróż, podczas której Kara będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, gdzie przebiega granica między zemstą a sprawiedliwością. Stawką okaże się życie jej najlepszego przyjaciela - psa Krypto. Szybko okaże się, że czynienie dobra bywa trudne... i nie zawsze musi być przyjemne.

Scenariusz filmu "Supergirl" napisała Ana Nogueira, a za reżyserię odpowiada Craig Gillespie. Producentami filmu są szefowie DC Studios, Peter Safran i James Gunn.

Produkcja oparta jest na postaciach z uniwersum DC, a sama Supergirl została stworzona przez Jerry'ego Siegela i Joe Shustera. Funkcje producentów wykonawczych pełnią Nigel Gostelow, Chantal Nong Vo oraz Lars P. Winther.

W kinach porażka, a na streamingu?

"Supergirl" okazała się porażką finansową. Przy budżecie wynoszącym od 170 milionów do nawet 186 milionów dolarów zarobiła zaledwie 126,4 miliona dolarów na całym świecie. Czas pokaże, czy film okaże się sukcesem na streamingu.

"Supergirl" jest częścią Kinowego Uniwersum DC. Poza "Supermanem" z 2025 roku należą do niego seriale "Koszmarne komando", "Latarnie" i drugi sezon "Peacemakera". Jego następną odsłoną będzie horror "Clayface" Jamesa Watkinsa, skupiający się na genezie jednego z ikonicznych przeciwników Batmana. Premiera nastąpi 23 października 2026 roku.

"Supergirl" na platformie HBO Max od 10 września.