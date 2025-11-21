Od dziś subskrybenci HBO Max mogą obejrzeć "Ostatni pojedynek" – epicki dramat historyczny Ridleya Scotta z Mattem Damonem, Adamem Driverem i Jodie Comer w rolach głównych.

"Ostatni pojedynek": epickie dzieło Ridleya Scotta

"Ostatni pojedynek" to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia ostatniego prawnie zatwierdzonego pojedynku sądowego we Francji. Akcja rozgrywa się w XIV wieku, gdy Marguerite de Carrouges oskarża Jacques’a Le Grisa o gwałt. Ponieważ sprawy nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć, jej mąż, rycerz Jean de Carrouges, żąda pojedynku na śmierć i życie, który ma być ostatecznym rozjemcą.

Wzorowany na słynnym "Rashomonie" Akiry Kurosawy, "Ostatni pojedynek" został opowiedziany z perspektywy trojga głównych bohaterów, czyli dwóch walczących ze sobą rycerzy oraz żony Marguerite. W rolach głównych występują Adam Driver, Matt Damon, Ben Affleck i Jodie Comer.

Dzieło Ridleya Scotta zadebiutowało w kinach w 2021 roku i zaliczyło klapę finansową. Choć film spotkał się z uznaniem krytyków, zarobił jedynie 30 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów. Scott po premierze obwiniał m.in. "pokolenie przyklejone do telefonów", co wywołało głośną internetową dyskusję. "Ostatni pojedynek" o wiele lepiej radzi sobie w streamingu. Od kilku lat pojawia się w ofertach platform, a widzowie chętnie po niego sięgają.