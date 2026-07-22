W każdą środę Netflix publikuje zestawienie TOP 10 najchętniej oglądanych filmów i seriali z ostatnich dni. Najnowszy ranking obejmuje okres od 13 do 19 lipca 2026 roku. Jakie tytuły przyciągnęły przed ekrany widzów na całym świecie oraz w Polsce?

Jakie filmy na Netfliksie oglądał świat?

Na pierwszym miejscu światowego rankingu anglojęzycznych filmów znalazł się dokument "Rozbitkowie: Koszmarna katastrofa", który odtwarza przebieg tragedii luksusowego statku wycieczkowego z 2012 roku. Produkcja przedstawia nieopublikowane wcześniej nagrania i relacje ocalałych. Nowość Netfliksa wyświetlono 11,1 mln razy, co przełożyło się na imponujące 16,6 mln godzin oglądania.

Drugie miejsce zajęły "Wiadomości dla Isabelle". Komedia romantyczna Netfliksa od pięciu tygodni utrzymuje się w światowym zestawieniu i wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością. Podium zamyka "Enola Holmes 3", czyli najnowsza odsłona przygód młodszej siostry Sherlocka Holmesa. W roli głównej ponownie oglądamy gwiazdę "Stranger Things", czyli Millie Bobby Brown.

"Enola Holmes 3" John Wilson Netflix

Najpopularniejsze filmy na Netfliksie w Polsce

Polskie zestawienie wygląda nieco inaczej. Największym hitem ostatnich dni okazał się meksykański romans "Pragnienie" z Ludwiką Paletą w roli głównej.

Jak czytamy w opisie filmu, Lucero to odnosząca sukcesy prawniczka, która prowadzi pozornie idealne życie. Wszystko zmienia się, gdy wdaje się w namiętny romans z młodym trenerem pływania. To, co początkowo wydaje się zakazanym uczuciem, szybko zaczyna zagrażać zarówno jej małżeństwu, jak i zawodowej karierze.

Na drugim miejscu znalazł się dramat "Aż po kres". Wyciskająca łzy historia śledzi losy nieugiętej Jady (Nawell Madani), która poświęciła wszystko, by zostać matką. Gdy w końcu spełnia swoje największe marzenie, okazuje się, że jej syn ciężko choruje. Kobieta zrobi wszystko, by znaleźć dawcę i uratować dziecko, jednak walka o jego życie przybiera dramatyczny obrót.

Trzecie miejsce w Polsce zajął światowy lider zestawienia, czyli "Rozbitkowie: Koszmarna katastrofa".

Jakie seriale oglądał świat na Netfliksie?

Największym serialowym przebojem tygodnia okazał się "Domek na prerii". Nowa wersja kultowej opowieści błyskawicznie podbiła serca widzów na całym świecie. Co ciekawe, jeszcze przed premierą pierwszego sezonu Netflix zamówił kolejną odsłonę, dając wyraźny sygnał, że wiąże z produkcją ogromne nadzieje. W minionym tygodniu serial zanotował 9,8 mln wyświetleń i aż 65 mln godzin oglądania.

"Domek na prerii" ERIC ZACHANOWICH Netflix

Drugie miejsce przypadło adaptacji powieści Harlana Cobena "Za wszelką cenę". Kryminał od pięciu tygodni nie opuszcza światowego zestawienia i pozostaje jednym z najchętniej oglądanych seriali platformy.

Na trzeciej pozycji zadebiutowała komedia "Hawk" z Willem Ferrellem w roli głównej. Gwiazdor wcielił się w golfistę, który próbuje odzyskać dawną formę i sięgnąć po upragniony Wielki Szlem. Choć ciało daje mu do zrozumienia, że czas zakończyć karierę, on nie zamierza rezygnować z marzeń. Na drodze do wielkiego powrotu stają jednak nie tylko rywale, ale także najbliżsi, którzy przekonują go, że powinien odejść na sportową emeryturę.

Jakie seriale oglądają Polacy?

Liderem polskiego zestawienia pozostaje "Za wszelką cenę". Nowa adaptacja powieści Harlana Cobena niezmiennie od momentu premiery 18 czerwca przyciąga przed ekrany tłumy widzów i nie oddaje pierwszego miejsca.

Drugą pozycję zajmuje "Domek na prerii". Podium zamyka animacja dla najmłodszych "José Totoy 3".

Warto zwrócić uwagę na drugi sezon "Awatara: Ostatniego władcy wiatru". Produkcja zajęła czwarte miejsce w globalnym zestawieniu, jednak w Polsce nie zdołała przebić się do pierwszej dziesiątki.