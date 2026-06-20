Spis treści: "Enola Holmes 3" - 1 lipca "Aż po kres" - 8 lipca "Heartstopper Forever" - 17 lipca "23 000 istnień" - 17 lipca "Pragnienie" - 17 lipca "Podejrzliwi" - 24 lipca "72 godziny" - 24 lipca

"Enola Holmes 3" - 1 lipca

Tym razem przygoda zabiera detektyw Enolę Holmes aż na Maltę, gdzie jej osobiste i zawodowe marzenia zderzają się ze sobą podczas dochodzenia bardziej zawiłego i niebezpieczniejszego niż wszystkie, z którymi miała dotąd do czynienia.

Za kamerą stanął Philip Barantini, a scenarzystą jest Jack Thorne. W obsadzie obok odtwórczyni tytułowej roli, Millie Bobby Brown, znaleźli się Louis Partridge, Himesh Patel, Sharon Duncan-Brewster, Henry Cavill i Helena Bonham Carter.

"Aż po kres" - 8 lipca

Film "Aż po kres" opowiada o Jadzie, kobiecie, która poświęciła wszystko, by zostać matką. Gdy jej syn ciężko choruje, zaczyna desperacko szukać dawcy, który mógłby uratować mu życie - i jest gotowa zrobić dosłownie wszystko, niezależnie od ceny.

"Heartstopper Forever" - 17 lipca

"Heartstopper Forever" czyli zwieńczenie historii z uwielbianego serialu. Nick i Charlie są nierozłączni, ale gdy Nick zaczyna przygotowywać się do podjęcia studiów, a Charlie wybija się w szkole na niezależność, rzeczywistość relacji na odległość zaczyna odciskać na nich swoje piętno. Pojawiają się wątpliwości, a ich związek przechodzi najcięższą jak dotąd próbę.

"Heartstopper Forever" Netflix

Tymczasem ich znajomi również mierzą się z blaskami i cieniami miłości i przyjaźni, stając przed słodko-gorzkimi wyzwaniami związanymi z dorastaniem i zaczynaniem na nowo. Czy pierwsze miłości naprawdę trwają wiecznie?

"23 000 istnień" - 17 lipca

Inspirowany prawdziwą historią organizacji "Jugend Rettet" film "23 000 istnień" to opowieść o grupie młodych ludzi, którzy nie chcą stać z boku i obojętnie patrzeć na śmierć niezliczonych rzesz uchodźców pragnących dostać się do Europy przez Morze Śródziemne. Jej członkowie nie mają żadnego doświadczenia w prowadzeniu akcji ratunkowych na morzu, ale mimo to postanawiają założyć zbiórkę, kupić starą łódź rybacką i wyruszyć na ratunek, aby ocalić ponad 23 000 osób. Jednak to, co zaczyna się jako wspólna misja pełna nadziei i determinacji, wkrótce wystawia na poważną próbę ich postrzeganie prawa i sprawiedliwości.

"Pragnienie" - 17 lipca

Lucero, odnosząca sukcesy prawniczka prowadząca z pozoru idealne życie, daje się porwać namiętnemu romansowi z młodym trenerem swojej córki. To, co początkowo wydaje się zakazanym uczuciem, szybko zaczyna zagrażać kruchej równowadze jej małżeństwa i kariery zawodowej. Gdy jej świat zaczyna się rozpadać, a tragiczne wydarzenia wystawiają miłość do rodziny na ciężką próbę, Lucero odkrywa, jak daleko jest gotowa się posunąć, by chronić swoich bliskich.

"Podejrzliwi" - 24 lipca

Ruth (Stéphanie Magnin), 30-letnia kobieta od lat pozostająca w konflikcie z rodziną, wraca do domu po tym, jak jej matka ginie w tajemniczych okolicznościach. Na miejscu spotyka ojca, Martína (Jose Coronado), który po przejściu na emeryturę stał się zgorzkniały oraz agresywny i obsesyjnie wierzy w pewną mroczną teorię spiskową. Ich relacja jest tak napięta, a jego zachowanie tak nieprzewidywalne, że Ruth zaczyna podejrzewać, iż to on może być odpowiedzialny za śmierć jej matki.

"72 godziny" - 24 lipca

Próbując uratować chwiejącą się karierę, czterdziestoletni dyrektor dołącza do grupy dwudziestolatków na szalonym, trzydniowym wieczorze kawalerskim. A wszystko przez to, że przypadkiem został dodany do ich czatu grupowego.

"72 godziny" Alan Markfield/Netflix Netflix

W tej szalonej komedii wystąpili tacy aktorzy jak: Kevin Hart, Marcello Hernández, Mason Gooding oraz Teyana Taylor. Za reżyserię odpowiada Tim Story.