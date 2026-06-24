"Diabeł ubiera się u Prady 2" to kontynuacja światowego fenomenu z 2006 roku. Adaptacja bestsellerowej powieści Lauren Weisberger zyskała status kultowej nie tylko dzięki błyskotliwym dialogom, ale też za sprawą fenomenalnych kreacji aktorskich i ikonicznych stylizacji. W nowej odsłonie filmu ponownie możemy zobaczyć gwiazdy pierwszej części: Meryl Streep, Anne Hathway i Emily Blunt.

O czym opowiada "Diabeł ubiera się u Prady 2"?

W drugiej części Miranda Priestly (Streep), redaktor naczelna magazynu Runway, mierzy się z upadkiem prasy drukowanej. Na jej drodze pojawia się Emily (Blunt), dawna asystentka Mirandy, a dziś wpływowa menedżerka w luksusowym koncernie, dysponującym budżetami reklamowymi, których redakcja Runway desperacko potrzebuje. Jednocześnie Miranda mierzy się z kryzysem medialnym, który ma zażegnać powracająca do "Runway" Andy (Hathaway).

Stanowisko reżysera ponownie objął David Frankel, a za scenariusz odpowiada Aline Brosh McKenna. Film pojawił się w polskich kinach 1 maja i zarobił globalnie 677 milionów dolarów.

Gwiazdy produkcji wyjawiły już, iż istnieje szansa na realizację trzeciej odsłony. Aby do tego doszło, muszą zostać spełnione jasno określone warunki.

"Dobry scenariusz" - powiedziała Streep w rozmowie z "People".

"Wszystko zależy od scenariusza" - stwierdziła Blunt. Z kolei Hathaway dodała, że ważna jest dla niej również obecność pozostałych kluczowych członków obsady.

"No i wszyscy muszą jeszcze żyć" - podsumowała żartobliwie Streep.

"Diabeł ubiera się u Prady 2": znamy datę premiery na VOD. Film trafi na Disney+

Film "Diabeł ubiera się u Prady 2" zadebiutuje w serwisie Disney+ już 29 lipca.

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