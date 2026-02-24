Legenda polskiej muzyki bohaterką filmu. Takiej nie zna jej nikt

"Edyta Górniak" to obok serialu "Krychowiak: krok od szczytu" kolejna polska produkcja dokumentalna realizowana na zamówienie SkyShowtime. Na 2026 rok serwis zapowiedział także premiery innych lokalnych produkcji oryginalnych - trzymającego w napięciu serialu "Morfeusz" oraz kontynuacji historii bohaterów "Ślebody", czyli serialu "Pionek" (tytuł roboczy).

"Edyta Górniak": O filmie

Za produkcję dwuczęściowego filmu dokumentalnego "Edyta Górniak" odpowiada Michał Brożonowicz z Constantin Entertainment Polska. Producentką wykonawczą jest Agata Chwaszczewska, a reżyserką Aleksandra Machnik.

Edyta Górniak karierę rozpoczęła jako artystka musicalowa, występując na scenach znanych polskich teatrów, a już w wieku 19 lat wystąpiła na nowojorskim Broadwayu. Jej udział w pierwszym, historycznym dla Polski Konkursie Piosenki Eurowizji w 1994 roku i wykonanie piosenki "To nie ja" zapoczątkowały jej niezwykłą karierę w Polsce i za granicą. Zdobyte wówczas drugie miejsce pozostaje jednym z największych sukcesów Polski w historii konkursu.

W kolejnych latach wydała bestsellerowe albumy, które osiągały statusy złotych i platynowych płyt, a jej przeboje na stałe wpisały się w kanon polskiej muzyki rozrywkowej. Artystka wielokrotnie koncertowała w kraju i za granicą, świętując jubileusze swojej pracy artystycznej spektakularnymi trasami koncertowymi i wydarzeniami specjalnymi. Jest laureatką najważniejszych nagród muzycznych, w tym licznych Fryderyków, Superjedynek oraz wyróżnień przyznawanych na krajowych i międzynarodowych festiwalach.