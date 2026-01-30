"Koszmar minionego lata" ukazał się w 1997 roku. Opowiadał o grupie młodych ludzi, która wracając z imprezy, potrąca nieznajomego mężczyznę. Obawiając się, że ten nie żyje, decydują się zatrzeć dowody swojej zbrodni. Mężczyzna jednak nie umiera. Wraca następnego lata, by się zemścić.

W filmie wystąpili Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar i Ryan Phillippe. Hewitt i Prinze Jr. powrócili rok później do swoich ról w kontynuacji zatytułowanej "Koszmar następnego lata".

"Koszmar minionego lata" powrócił po 25 latach

Po ponad dwudziestu pięciu latach Jennifer Love Hewitt oraz Freddie Prinze Jr. ponownie wcielili się w Julie James i Raya Bronsona w nowej części zatytułowanej dokładnie tak jak oryginał. Na ekranie dołączyli do nich Camila Mendes, Madelyn Cline, Sarah Pidgeon, Jonah Hauer-King oraz Tyriq Withers. Film wyreżyserowała Jennifer Kaytin Robinson, która jest także współautorką scenariusza.

Jennifer Love Hewitt i Freddie Prinze Jr. powrócili do swoich ról w nowym "Koszmarze minionego lata" materiały prasowe

Grupa młodych ludzi jest sprawcą tragicznego wypadku. Przerażeni tym, co się stało, decydują się ukryć prawdę i zawierają pakt milczenia, wierząc, że ich sekret na zawsze pozostanie pogrzebany. Rok później wracają do rodzinnego Southport, przekonani, że najgorsze mają już za sobą. Okazuje się jednak, że ktoś wie, co wydarzyło się minionego lata.

"Koszmar minionego lata" online. Gdzie oglądać?

"Koszmar minionego lata" z 1997 roku oraz nowa wersja z 2025 roku są już dostępne na HBO Max.