Kultowy melodramat z Ryanem Goslingiem i Michelle Williams niedługo zniknie z HBO Max. "Blue Valentine" można oglądać na platformie tylko do 31 lipca. To niezwykle poruszająca opowieść o wszelkich odcieniach miłości i rozpadzie wieloletniego związku.

O czym jest "Blue Valentine"?

"Blue Valentine" to poruszający melodramat z 2010 roku w reżyserii Dereka Cianfrance'a. Film opowiada historię Deana i Cindy - małżeństwa przeżywającego poważny kryzys. Akcja przeplata dwie linie czasowe: początki ich pełnej namiętności relacji oraz moment, w którym ich związek stopniowo się rozpada.

W głównych rolach wystąpili Ryan Gosling jako Dean oraz Michelle Williams jako Cindy. Na ekranie partnerują im m.in. Faith Wladyka, John Doman i Mike Vogel. Kreacje Goslinga i Williams zostały uznane za jedne z najlepszych w ich karierach, a Michelle Williams otrzymała nominację do Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej.

"Blue Valentine" podbił serca widzów i krytyków. Melodramat w reżyserii Cianfrance'a zyskał status filmu kultowego przede wszystkim dzięki niezwykle realistycznemu przedstawieniu relacji dwojga ludzi. Zamiast idealizować miłość, pokazuje jej blaski i cienie, skupiając się na codziennych problemach i niespełnionych oczekiwaniach.

Tytuły, które zostaną usunięte z HBO Max

"Blue Valentine" nie jest jedynym tytułem, który zniknie 31 lipca z HBO Max. Tylko do końca miesiąca można oglądać takie filmy jak: "Obcy: Romulus", "The Outrun", "Azyl", "Kuchenna rewolucja", "Sekretarka", "Elizjum" i wiele innych. Jest to prawdopodobnie spowodowane wygaśnięciem licencji.