"Rozpaczliwie poszukując Susan" na stałe zapisał się w historii kina lat 80. Mieszanka komedii, romansu i kina obyczajowego z wyraźnym klimatem nowojorskiej sceny alternatywnej. A w rolach głównych Rosanna Arquette i Madonna. Od kilku dni film można oglądać na platformie Prime Video w ramach abonamentu.

"Rozpaczliwie poszukując Susan": ikoniczny film z lat 80.

Główna bohaterka, Roberta (Rosanna Arquette), to znudzona gospodyni domowa, która próbuje wyrwać się z monotonii codzienności. By dodać swojemu życiu odrobiny pikanterii, zaczyna śledzić ogłoszenia randkowe podpisywane przez tajemniczą Susan (Madonna). Zafascynowana jej swobodnym stylem życia, wyrusza do Nowego Jorku, gdzie na skutek serii przypadków zostaje wzięta właśnie za nią. Gdy dodatkowo traci pamięć, zaczyna funkcjonować jako Susan, co stopniowo wciąga ją w świat wolności, romansu i drobnej przestępczości.

Film miał premierę w 1985 roku, a za jego reżyserię odpowiada Susan Seidelman - jedna z nielicznych kobiet tworzących wówczas w mainstreamowym kinie. "Rozpaczliwie poszukując Susan" bywa uznawany przez część krytyków za jedno z ważniejszych dzieł swojej dekady.

Postać Susan była pierwszą dużą rolą filmową Madonny i znacząco przyczyniła się do rozgłosu produkcji. W filmie pojawia się także jeden z jej największych hitów - "Into the Groove".

"Rozpaczliwie poszukując Susan" zyskał status filmu kultowego przede wszystkim dzięki unikalnej atmosferze artystycznego Nowego Jorku lat 80. Istotną rolę odegrała również sama bohaterka Susan - symbol niezależności, swobody i charakterystycznego stylu, który wpłynął na modę tamtych lat. Dodatkowo uniwersalny motyw przyjmowania cudzej tożsamości i odkrywania siebie na nowo sprawia, że historia pozostaje aktualna i angażująca także dla współczesnych widzów.