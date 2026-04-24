Kultowy film z Jimem Carreyem już na Netfliksie. Tą rolą zachwycił krytyków

"Truman Show" już dostępny na Netfliksie

Nagrodzony trzema Złotymi Globami i nominowany do Oscara film właśnie pojawił się w ofercie Netfliksa. Kto nie kojarzy "Truman Show"? Komediodramatu z 1998 roku, w którym główną rolę zagrał utalentowany Jim Carrey. Jego genialny występ w roli księgowego, którego losy śledzi cały świat, został nagrodzony właśnie Złotym Globem!

W obsadzie znaleźli się również Ed Harris (nominowany za tę rolę do Oscara, BAFTY i Saturna w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy), Laure Linney, Noah Emmerich, Natascha McElhone, Holland Taylor i Paul Giamatti. Za kamerą stanła Peter Weir, reżyser "Stowarzyszenia Umarłych Poetów", a scenariusz do produkcji napisał Andrew Niccole.

O czym jest film Petera Weira?

Głównym bohaterem filmu jest księgowy Truman Burbank, który ma wrażenie, że jest obserwowany. Na pozór prowadzi normalne życie i nie wie, że jest bohaterem programu reality show, w którym bierze udział od dnia narodzin, a jego życie śledzi 5000 kamer! Truman powoli zaczyna odkrywać, że jego życie to fikcja wykreowana na potrzeby show.

Film Weira zarobił na całym świecie ponad 264 miliony dolarów (przy budżecie 60 mln). Był to 10. najbardziej dochodowy film 1998 roku. Produkcja również zachwyciła krytyków i zdobyła, jak już wspomnieliśmy, wiele nominacji do prestiżowych nagród. To właśnie z tego filmu pochodzi kultowy cytat: "Dzień dobry, a na wypadek, gdybym się już potem nie widzieli, dobry wieczór i dobranoc!".

Teraz kultowy film dostępny jest do obejrzenia na Netfliksie, więc jeśli nie mieliście okazji go jeszcze zobaczyć - koniecznie trzeba go nadrobić!

Zobacz też: Kim tak naprawdę był Michael Jackson? O czym myślał, gdy nie śledziły go kamery?