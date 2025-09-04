Kultowe arcydzieło bije rekordy popularności. Zobaczysz je w streamingu
"Kiedy Harry poznał Sally" to ponadczasowa opowieść, która w ostatnich dniach na nowo podbija streaming. Kultowa komedia romantyczna, dzięki rozgłosowi w mediach społecznościowych, zdobywa obecnie serca nowej, wchodzącej w dorosłość publiczności. Gdzie można zobaczyć film?
"Kiedy Harry poznał Sally" Roba Reinera to ciepła i zarazem bardzo dojrzała komedia romantyczna, która pokazuje, co dzieje się, gdy życie nie układa się zgodnie z planem.
Harry i Sally poznają się tuż po studiach, ale ich drogi się rozchodzą. Po kilku latach znowu wpadają na siebie - początkowa niechęć ustępuje z czasem miejsca przyjaźni. Choć oboje twierdzą, że przyjaźń między kobietą a mężczyzną nigdy nie jest do końca możliwa, ich relacja z każdym rokiem staje się coraz głębsza. Wspólnie przeżywają wzloty i upadki, dzielą codzienność, aż niepostrzeżenie zbliżają się do granicy, której przekroczenie może zmienić wszystko.
W głównych rolach zobaczyć można Billy'ego Crystala i Meg Ryan. Ze względu na kojący, niepowtarzalny klimat oraz urokliwą relację nawiązującą się między bohaterami film będzie idealnym wyborem na jesienny seans. Nie bez powodu tytuł wymieniany jest na listach najlepszych produkcji na tę porę roku.
Komedia romantyczna "Kiedy Harry poznał Sally" jest już dostępna w streamingu; można zobaczyć ją na platformie Prime Video w ramach abonamentu.
Produkcja zadebiutowała na VOD 1 września i z każdym dniem cieszy się coraz większą popularnością. Do sukcesu z pewnością przyczyniła się obecność tytułu w mediach społecznościowych - w tym na Instagramie czy na TikToku. Choć film powstał w 1989 roku, wciąż jest chętnie cytowany i skrada serca nowej, wchodzącej w dorosłość widowni.
