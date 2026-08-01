Kultowa seria od dziś w jednym miejscu! Sprawdź, gdzie oglądać

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Seria filmowa "Szybcy i wściekli" od lat przyciąga fanów motoryzacji i widowiskowych pościgów. Przygody Dominica Toretto oraz jego ekipy przyniosły twórcom setki milionów dolarów i podbiły serca widzów na całym świecie. Od teraz wszystkie części serii można obejrzeć w jednym miejscu.

Vin Diesel jako Dominic Toretto w scenie z filmu "Szybcy i wściekli 10".
Vin Diesel w scenie z filmu "Szybcy i wściekli 10"materiały prasowe

"Szybcy i wściekli" to kultowa seria filmów akcji, której głównym motywem są szybkie samochody, nielegalne wyścigi uliczne i wciągające intrygi kryminalne. Pierwszy film z serii zadebiutował w 2001 roku i od tego czasu powstało już 10 części.

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Paulina Gandor
Paulina Gandor

Seria posiada imponującą obsadę, która przyczyniła się do jej ogromnego sukcesu. Vin Diesel wciela się w rolę Dominica Toretto, charyzmatycznego lidera grupy, mechanika i mistrza kierownicy. Paul Walker jako Brian O'Conner, były policjant, staje się bliskim przyjacielem Dominica. Michelle Rodriguez gra Letty Ortiz, żonę Dominica i utalentowaną kierowcę oraz mechanika. Jordana Brewster wciela się w Mię Toretto, siostrę Dominica i żonę Briana. W późniejszych częściach do obsady dołączyli Dwayne "The Rock" Johnson jako Luke Hobbs, agent DSS współpracujący z zespołem Toretto, oraz Jason Statham jako Deckard Shaw, były najemnik, który z czasem staje się sojusznikiem.

Globalny sukces "Szybkich i wściekłych". Widzowie pokochali tę serię

Aktorzy wielokrotnie podkreślali, że mieli wiele uwag do przedstawienia swoich postaci i chcieli sprawić, by ci bohaterowie byli wielowymiarowi. Dzięki współpracy z Davidem Ayerem (współscenarzystą), poczuli się wysłuchani, a charakter Toretto i Ortiz nabrał konkretnego kształtu, odpowiadającego samym aktorom.

Pomimo ogromu pracy włożonego w pierwszy film, aktorzy podkreślali, że żadne z nich nie spodziewało się, jak bardzo rozrośnie się ta seria. Ona jednak okazała się strzałem w dziesiątkę. Piękne i szybkie auta, Vin Diesel, z którym mogli utożsamiać się mężczyźni i Paul Walker, który przyciągał uwagę kobiet. Inną mocną stroną filmu, o której wspomniał Diesel, była niewymuszona wielokulturowość, dzięki której każdy widz mógł odnaleźć swoją reprezentację.

Najlepiej w kinach poradziła sobie część siódma, która zarobiła ponad półtora miliarda dolarów. W sumie cykl cykl przekroczył granicę 7 miliardów dolarów zysku, dzięki czemu znalazł się na piątym miejscu listy najbardziej dochodowych serii filmowych.

Kultowa seria w streamingu. Gdzie można obejrzeć wszystkie części filmu "Szybcy i wściekli"?

Seria "Szybcy i wściekli" do dziś cieszy się ogromną popularnością. Od dziś wszystkie odsłony cyklu można obejrzeć w jednym miejscu. Filmy są już dostępne w serwisie Prime Video.

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