"Truman Show" to kultowy film, który wciąga widza w niezwykłą opowieść o Trumanie Burbanku (Jim Carrey), mieszkającym w urokliwym nadmorskim miasteczku. Truman prowadzi spokojne, szczęśliwe życie u boku kochającej żony, nie zdając sobie sprawy, że jest gwiazdą gigantycznego reality show, emitowanego przez 24 godziny na dobę. Jego świat to tak naprawdę wielkie studio telewizyjne, a każda osoba w jego otoczeniu, od sąsiadów po żonę, to hollywoodzcy aktorzy grający swoje role.

W filmie występują również: Ed Harris jako wszechwładny reżyser Christof oraz Laura Linney w roli żony Trumana. Christof kontroluje każdy aspekt życia głównego bohatera, decydując o jego spotkaniach i codziennych wydarzeniach. Niespodziewanie, Truman zaczyna dostrzegać dziwne szczegóły w swoim otoczeniu i zaczyna podejrzewać, że jego rzeczywistość nie jest taka, jak się wydaje. Film, będący satyrą na media i nasze społeczeństwo, zyskał status kultowego dzięki swojej oryginalności i głębokiemu przesłaniu.

"Truman Show": do kiedy można zobaczyć film?

"Truman Show" będzie można zobaczyć na Netfliksie do 24 października.

