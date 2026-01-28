"Zmowa pierwszych żon" z 1996 roku to pełna humoru i ironii opowieść o zdradzie, przyjaźni i kobiecej solidarności, która w lekkiej formie pokazuje, że po rozwodzie życie wcale się nie kończy. Film od jakiegoś czasu jest dostępny na popularnej platformie streamingowej w Polsce, a widzowie chętnie po nią sięgają.

"Zmowa pierwszych żon": o czym jest film?

Film opowiada historię trzech dawnych przyjaciółek, które po latach spotykają się ponownie i odkrywają, że każda z nich została porzucona przez męża na rzecz młodszej kobiety. Zamiast pogrążyć się w rozpaczy, bohaterki postanawiają połączyć siły, odzyskać kontrolę nad swoim życiem i zawalczyć o sprawiedliwość, wykorzystując inteligencję, spryt i wzajemne wsparcie.

Reżyserem jest Hugh Wilson, a scenariusz powstał na podstawie powieści Olivii Goldsmith. W rolach głównych występują Goldie Hawn, Bette Midler oraz Diane Keaton. Na ekranie pojawiają się również m.in. Maggie Smith, Sarah Jessica Parker i Dan Hedaya.

"Zmowa pierwszych żon" Rights Managed / Mary Evans Picture Librar / Forum Agencja FORUM

Film spotkał się z bardzo dobrym odbiorem widzów i okazał się dużym sukcesem kasowym. Choć opinie krytyków były mieszane, publiczność doceniła humor, wyraziste bohaterki i tematykę. Z czasem "Zmowa pierwszych żon" zyskała status filmu kultowego i do dziś jest bardzo chętnie oglądana. W pamięci widzów szczególnie zapisała się finałowa scena, gdy bohaterki wykonują utwór "You Don't Own Me" autorstwa Lesley Gore.

"Zmowa pierwszych żon" online. Gdzie oglądać?

Film "Zmowa pierwszych żon" jest dostępny na Netfliksie.