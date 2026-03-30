Od kilku dni na platformie HBO Max można oglądać film "Holland" z Nicole Kidman w roli głównej. Choć thriller ten od roku jest dostępny na Prime Video, polscy widzowie chętnie po niego sięgnęli na HBO Max. Obecnie zajmuje pierwsze miejsce w rankingu TOP 10 najpopularniejszych filmów w ostatnim czasie w Polsce. Wyprzedza m.in. "Wielką, odważną, piękną podróż" oraz "Harry Potter i Kamień Filozoficzny".

"Holland": thriller z Nicole Kidman w roli głównej

Nicole Kidman w filmie "Holland" wciela się w Nancy Vandergroot - pedantyczną nauczycielkę i gospodynię domową, której idealne życie u boku szanowanego męża ( Matthew Macfadyen ) i syna (Jude Hill) w otoczonym tulipanami miasteczku Holland w stanie Michigan nagle zmienia się w mroczną historię. Nancy i jej kolega z pracy (Gael García Bernal) zaczynają podejrzewać, że skrywany jest pewien sekret - jednak wkrótce odkrywają, że nic w ich życiu nie jest takie, jak się wydaje.

Za reżyserię odpowiada Mimi Cave, która w 2022 roku zadebiutowała pozytywnie przyjętym filmem "Fresh".

Thriller pierwotnie nosił tytuł "Holland, Michigan" i pracowano nad nim przez ponad dekadę. Odpowiedzialny za scenariusz Andrew Sodroski napisał go już w 2013 roku. Wówczas znalazł się na prestiżowej "Czarnej Liście" Hollywood - zestawieniu najlepszych niezrealizowanych projektów filmowych.

Początkowo funkcję reżysera objął Errol Morris, jednak w 2022 roku zaangażowano wspomnianą Mimi Cave. Wtedy też do obsady dołączyła Nicole Kidman, która pełni również funkcję producentki.

Co ciekawe, choć akcja rozgrywa się w malowniczym Holland w stanie Michigan, większość scen nakręcono w Tennessee, który odpowiednio stylizowano na holenderskie miasteczko. Za wyjątkowy klimat wizualny filmu odpowiada operator Paweł Pogorzelski, znany z pracy nad "Midsommar" i "Bo się boi".

Film "Holland" zadebiutował rok temu na Prime Video. Choć widzowie chętnie po niego sięgnęli, nie może się pochwalić zbyt pochlebnymi opiniami. W serwisie Rotten Tomatoes otrzymał zaledwie 21 procent pozytywnych ocen od krytyków oraz 24 procent od widzów.