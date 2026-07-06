"Pięć koszmarnych nocy 2" czyli kontynuacja horroru z 2023 roku, który był oparty na popularnej franczyzie gier wideo. Ochroniarz Mike będzie musiał ponownie zmierzyć się z mechanicznymi maskotkami pizzerii Freddy Fazbear, które w nocy ożywają, by siać chaos i destrukcję.

Za kamerą "Pięciu koszmarnych nocy 2" stanęła Emma Tammi, twórczyni pierwszej części. Do swoich ról powrócili Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio i Matthew Lillard. Do obsady dołączyła między innymi Megan Fox, która udzieliła swego głosu jednemu z mechanicznych oprawców.

"Pięć koszmarnych nocy 2": krytycy miażdżą, widzowie oglądają

Film zadebiutował w kinach w grudniu zeszłego roku. Jego budżet liczył od 36-51 mln dolarów. Produkcja zarobiła z box-office 238,5 mln dolarów na całym świecie. Wpływy pierwszej części sięgnęły 291 mln dolarów.

Mimo sporego sukcesu finansowego "Pięć koszmarnych nocy 2" spotkał się jednak z bardzo surowymi opiniami krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes film otrzymał tylko 17 procent pozytywnych ocen od recenzentów. Co ciekawe, produkcja może pochwalić się wynikiem 82 procent pozytywnych ocen od widzów.

"Pięć koszmarnych nocy 2" online. Gdzie oglądać?

Film "Pięć koszmarnych nocy 2" jest już dostępny na SkyShowtime. Z kolei pierwszą część można obejrzeć na CDA Premium.