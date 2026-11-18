"Heartland" to opowieść o Misty Jones (Jessica Chastain), byłej wielkiej gwieździe muzyki country, która obecnie wiedzie życie w odosobnieniu. Przerywa je wiadomość o zaginięciu jej siostrzenicy, która poszła w ślady ciotki i została piosenkarką country. Misty decyduje się odnaleźć dziewczynę.

"Musi przy tym zmierzyć się z własną przeszłością i mrocznym obliczem Nashville. Jej poszukiwania ujawniają pełen tajemnic świat, w którym nikt nie jest tym, kim się wydaje" - czytamy w informacji prasowej.

W obsadzie filmu "Heartland", oprócz Chastain, znaleźli się Garrett Hedlund, Carter Faith, Ross Lynch, Jennifer Nettles, John Hawkes.

"Heartland": krytycy miażdżą, widzowie oglądają

"Heartland" zadebiutował na Netfliksie 13 listopada i szybko zwrócił uwagę widzów. Obecnie zajmuje pierwsze miejsce w rankingu TOP 10 najpopularniejszych filmów w Polsce, wyprzedzając m.in. świąteczną nowość "Tylko na święta" oraz animowanego "Grincha".

Według najnowszego zestawienia Netfliksa, obejmującego okres od 9 do 15 listopada, "Heartland" znalazł się na szczycie globalnego rankingu filmów anglojęzycznych. W pierwszym tygodniu odnotował 7,3 mln wyświetleń, co przełożyło się na 13,9 mln godzin oglądania. Wyprzedził tym samym m.in. "O psie, który uratował święta" oraz "Święta w duchu gospel".

Kadr z filmu "Heartland" Khalid Mohtaseb/Netflix materiały prasowe

Popularność filmu nie idzie jednak w parze z entuzjastycznym przyjęciem. Recenzje krytyków są raczej umiarkowane. W serwisie Rotten Tomatoes krytycy wystawili 61 proc. pozytywnych ocen.

"Będziesz się świetnie bawić, jeśli nie potraktujesz filmu zbyt dosłownie" - napisał John Serba z Decidera.

Nieco bardziej przychylnie o produkcji wypowiedziała się Rebecca Johnson z Talking Films. "Dzięki wyrazistej scenerii, dużej dawce muzyki country i przekonującej kreacji Chastain film ma wiele do zaoferowania. Niestety, niezbyt porywająca historia sprawia, że nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału" - oceniła.

Nie zabrakło również znacznie bardziej krytycznych głosów.

"Film ostatecznie cierpi na brak precyzji w prowadzeniu historii, która powinna być trzymającą w napięciu, misternie skonstruowaną opowieścią. Zamiast tego otrzymujemy rozwleczoną produkcję, która z trudem przykuwa uwagę widza" - twierdzi Josh Parham z Next Best Picture.

Jeszcze mniej przychylni okazali się sami widzowie. Na Rotten Tomatoes film otrzymał jedynie 39 proc. pozytywnych ocen.