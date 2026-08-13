Krytycy miażdżą, widzowie oglądają na potęgę. Ta paradoksalna zasada znów sprawdziła się w przypadku nowości Netfliksa. "Ostatni dom" zbiera fatalne recenzje, jednak to nie przeszkodziło mu wskoczyć na szczyt rankingu tygodniowego.

"Ostatni dom": o czym jest film?

Główni bohaterowie zostają nagle uwięzieni we własnym domu. Muszą walczyć o przetrwanie. Zaczyna im brakować jedzenia, a tajemnicze zagrożenie nie pozwala im opuścić murów budynku. W rolach głównych oglądamy Gretę Lee oraz Wagnera Mourę. Reżyserem jest Louis Leterrier, który w przeszłości odpowiadał za takie hity jak "Iluzja" czy "Szybcy i wściekli 10".

"'Ostatni dom' podważa samo pojęcie bezpiecznej przystani, zamieniając rodzinny dom we wrogie środowisko, w którym przetrwanie wymaga zjednoczenia się" - mówi Leterrier w wywiadzie dla Tudum. "To najgorszy koszmar zwyczajnej rodziny - historia o ludziach doprowadzonych do granic wytrzymałości, próbujących chronić siebie nawzajem. Film pokazuje, jak kruche jest poczucie bezpieczeństwa i jak desperacka potrafi być walka o jego odzyskanie".

"Ostatni film" nowym hitem Netfliksa

"Ostatni dom" w serwisie Rotten Tomatoes otrzymał zaledwie 26 proc. pozytywnych ocen od krytyków i tylko 28 proc. od widzów. Zdołał jednak przyciągnąć zainteresowanie, a świadczy o tym najnowszy ranking Netfliksa.

Film trafił na platformę 7 sierpnia. W pierwszym tygodniu zanotował 27,5 mln wyświetleń, co przełożyło się na 51,4 mln godzin oglądania. To daje mu pierwsze miejsce w rankingu TOP 10 najpopularniejszych filmów anglojęzycznych w okresie 3-9 sierpnia. Produkcja wyprzedziła m.in. komedię "72 godziny" oraz dwie części "Spider-Mana".